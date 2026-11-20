Hoy viernes 20 de noviembre, se reportaron problemas con Microsoft, específicamente con Outlook.

Los usuarios han señalado en la plataforma Downdetector que hay fallas en el popular servicio de correo electrónico que forma parte de Microsoft 365, principalmente al:

Enviar mensajes

Usar la app

Iniciar sesión

La incidencias han sido reportadas desde la mañana, aunque han presentado un pico significativo durante la 1 de la tarde.

¿Se cayó Microsoft? Fallas vuelven a afectar Outlook y mensajes (Especial)

Fallas vuelven afectar a Microsoft; Outlook presenta problemas hoy

De nuevo, Microsoft presentó fallas con el servicio de Outlook.

Vía redes sociales, Microsoft señaló que se encontraba investigando “problemas al cargar archivos adjuntos en el nuevo Outlook”.

Aunque indicó que la carga de archivos adjuntos en Outlook en la web y Outlook clásico no se ve afectada.

Outlook (MANAN VATSYAYANA / AFP)

Posteriormente, la compañía especificó que estaba revisando a fondo la ruta de código afectada para determinar los próximos pasos, por lo que exhortaba a los usuarios a utilizar su servicio de mail en la web o la versión anterior.

Nuestra investigación ha identificado un posible problema que afecta el procesamiento de los archivos adjuntos en el nuevo cliente de Outlook. Estamos revisando más a fondo la ruta de código afectada para determinar los próximos pasos, y alentamos a los usuarios a utilizar Outlook en la web o Outlook clásico como solución provisional en el ínterin. Más información está disponible en el centro de administración de Microsoft 365 bajo EX1561765. Microsoft

No obstante, no confirmó la causa subyacente ni tampoco dio a conocer cuándo se solucionaría el problema con Outlook.

De igual manera, se mantiene en la incógnita cuántos usuarios han sido afectados. En México, vía Downdetector, los estados que más han reportados incidencias son:

CDMX

Guadalajara

Coahuila

Las fallas con Outlook ocurre apenas una semana de la caída global que afectó tanto al servicio de correo como a Teams y Copilot.