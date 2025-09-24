WhatsApp anunció una nueva actualización: la traducción en tiempo real para mensajes en Android y iPhone.

Y es que Meta presentó una nueva función para WhatsApp, su servicio de mensajería que es el más usado en todo el mundo.

WhatsApp implementa la traducción de mensajes en tiempo real

WhatsApp se actualiza nuevamente; esta vez con una nueva mejora: traducción de mensajes en tiempo real para sus más de 3 mil millones de usuarios.

You can now translate messages right in your chats and they are translated on your phone, keeping them end-to-end encrypted (that’s the privacy respecting way to do it, after all) https://t.co/lBlRnCcu9v — WhatsApp (@WhatsApp) September 23, 2025

De acuerdo a la información, esta nueva función de WhatsApp estará disponible tanto en teléfonos Android como en iPhone, lo cual ayudará a comunicarse sin problemas.

Esta nueva función de traducción real en WhatsApp estará disponible tanto en los chats privados, canales y grupos; asimismo, reafirman su compromiso con la privacidad de mensajes.

WhatsApp (Unsplash)

Estos son los idiomas disponibles en WhatsApp para su nueva función

Meta reveló que implementará la función de traducción en tiempo real para los mensajes de WhatsApp, y poder comunicarse sin problema.

También dio a conocer los 6 idiomas que estarán de momento disponibles para esta traducción en tiempo real de WhatsApp en Android:

Inglés

Español

Hindi

Portugués

Árabe

Ruso

En el caso de iPhone, estarán disponibles un total de 19 idiomas para la nueva función de WhatsApp.

Para usar esta nueva función, bastará con tocar sobre el mensaje en la parte que dice “Traducir” y así se activará en automático; también se podrá activar la función para la traducción automática en hilos de chat en Android.