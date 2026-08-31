La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) renovaron su llamado a los Estados para establecer normas internacionales que regulen las armas nucleares autónomas, ante el rápido avance de la tecnología militar.

“Hoy renovamos este llamamiento con una urgencia aún mayor. Las preocupaciones fundamentales no han cambiado, pero los riesgos se han intensificado. Estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral: que las máquinas seleccionen de forma autónoma a seres humanos como objetivos” António Guterres y Mirjana Spoljaric

El secretario general de la ONU, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, advirtieron que el desarrollo de estos sistemas está reduciendo el control humano sobre el uso de la fuerza y podría llevar a un escenario hasta ahora considerado impensable.

ONU advierte por el peligro de las armas nucleares autónomas

“Estamos ahora peligrosamente cerca de cruzar un límite moral: que las máquinas ataquen a humanos de forma autónoma”, señaló la ONU en su cuenta oficial de X, al retomar las declaraciones de Guterres y Spoljaric.

Ambos organismos consideran necesario que los países adopten un instrumento jurídicamente vinculante que establezca prohibiciones y restricciones claras para los sistemas de armas autónomos. La preocupación aumenta debido a que el desarrollo tecnológico avanza más rápido que las normas internacionales.

“Los Estados deben mostrar valentía política y pasar de las discusiones graduales a una acción decisiva”. António Guterres y Mirjana Spoljaric

La ONU y el CICR también destacaron que científicos e ingenieros involucrados en el desarrollo de estas tecnologías han expresado preocupación por sus posibles consecuencias de las armas nucleares autónomas.

Entre los principales riesgos se encuentra que una máquina pueda seleccionar y atacar un objetivo sin una decisión humana directa.

“Una falta de acción rápida y decisiva costará vidas. Dejará a las generaciones futuras un mundo en el que la ausencia de prohibiciones y restricciones claras y específicas sobre estas armas abre la puerta a prácticas que erosionarían las protecciones que el derecho internacional humanitario debe garantizar”. António Guterres y Mirjana Spoljaric

Los organismos internacionales sostienen que las decisiones relacionadas con quitar la vida deben permanecer bajo control humano, Por ello, consideran que las negociaciones entre Estados deben avanzar con urgencia para establecer límites antes de que estas capacidades militares se generalicen.

“La innovación debe servir a la humanidad, no ponerla en peligro”, enfatizó la ONU al difundir el llamado, que busca convertir 2026 en un punto de inflexión para la regulación de las armas nucleares autónomas capaces de atacar humanos.