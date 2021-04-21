Un centenar de ejecutivos de empresas tecnológicas firmaron una carta abierta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de advertir sobre los peligros de usar "robots asesinos".

La mayoría de las compañías están relacionadas con la Robótica y la Inteligencia Artificial, por lo que se sienten “particularmente responsables de dar la señal de alarma”.

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Los ejecutivos también agregaron que las armas autónomas se podrían convertir en "máquinas terroríficas" que "dictadores y terroristas" usarán en contra de poblaciones inocentes, con fines funestos.

Entre los firmantes está Mustafa Suleyman, el empresario británico y fundador de DeepMind, compañía de Inteligencia Artificial propiedad de Google; también se encuentra Elon Musk, presidente de la fabricante de vehículos autónomos Tesla y la compañía espacial SpaceX.

Particularmente, Musk inició desde hace varios meses una campaña por la regulación de los robots autónomos en general, asegurando que son un “riesgo fundamental a la existencia de la civilización humana”.

Con información de AFP.