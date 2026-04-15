Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), alerta sobre los crecientes avances de Corea del Norte en armas nucleares.

“En nuestras evaluaciones periódicas, hemos podido confirmar que hay un rápido incremento en las operaciones del reactor nuclear de Yongbyon” Rafael Grossi

Advirtió que el régimen de Kim Jong-un ha intensificado significativamente la operatividad de sus instalaciones de enriquecimiento de uranio y reactores en Yongbyon.

OIEA advierte sobre avances de Corea del Norte en armas nucleares

Rafael Grossi, director de OIEA, alertó durante una conferencia de prensa en Seúl por el aumento significativo de Corea del Norte para la fabricación de armas nucleares.

“Todo eso apunta a un aumento muy significativo en la capacidad de Corea del Norte en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se calcula en unas pocas docenas de ojivas” Rafael Grossi

Alertan sobre avances de Corea del Norte en armas nucleares (@AFP / X )

Las evaluaciones de inteligencia sugieren que el país ya posee docenas de ojivas y continúa expandiendo su arsenal a pesar de las sanciones internacionales vigentes.

El gobierno norcoreano ha realizado nuevas pruebas de misiles estratégicos con capacidad atómica para fortalecer su poder de disuasión.

Datos de la agencia de inteligencia de Corea del Sur afirman que en Corea del Norte operan varias plantas de enriquecimiento de uranio , un paso clave para la fabricación de ojivas nucleares.

Entre ellas está el sitio nuclear de Yongbyon, que Pyongyang reactivó en 2021.

Rafael Grossi admitió que “no es fácil calcular” posibles incrementos en la producción sin visitar el lugar.

Sin embargo, resaltó que “consideramos, al observar las características exteriores de la instalación, que habrá un aumento significativo de la capacidad de enriquecimiento de Corea del Norte”.

Frente a las presiones Kim Jong Un, líder norcoreano, ha sostenido que su país nunca renunciará a las armas nucleares

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) afirmó que Corea del Norte parece haber finalizado la construcción de un edificio en Yongbyon que podría ser una nueva planta de enriquecimiento de uranio .

Basándose en imágenes satelitales de abril, CSIS afirmó que el edificio contaba con generadores, tanques de almacenamiento de combustible y unidades de refrigeración.

Rafael Grossi destacó que la OIEA no ha visto “nada en particular” sobre si Rusia se encuentra apoyando el desarrollo nuclear de Corea del Norte.

Kim Jong Un, líder norcoreano, ha sostenido que su país nunca renunciará a las armas nucleares frente a las presiones de Occidente.

Reiteró que el desarrollo de su arsenal está “plenamente justificado”.

Cabe recordar que Corea del Norte efectuó su primer ensayo nuclear en 2006 y está sometida a numerosas sanciones de la ONU por su programa armamentista.