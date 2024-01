Debido a una serie de imágenes falsas difundidas en Twitter (o X), se ha iniciado una batalla de Taylor Swift vs IA.

Pues dichas imágenes fueron creadas por inteligencia artificial y mostraban a la cantante desnuda; de ahí que actualmente haya una pelea de Taylor Swift vs IA.

Sobretodo de parte de los fans, quienes acusan a la administración de Twitter de tardar mucho en responder por lo sucedido, dejando que el contenido se viralizara.

Fue hasta varias horas después de que las imágenes se difundiera, que en X comenzaron a borrar y bloquear cuentas que las compartieron.

Por su parte, fans tomaron un rol más activo, contrarrestando la tendencia de las imágenes falsas, publicando denuncias, videos y demás contenido oficial de la cantante.

Taylor Swift en los Globos de Oro 2024 ( Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP)

¿Qué dijo Twitter al respecto de Taylor Swift vs IA?

En realidad Twitter no hizo una declaración puntual sobre lo sucedido con Taylor Swift vs IA, tras la viralización de las imágenes falsas de la cantante desnuda.

Lo único que publicó al respecto del tema de Taylor Swift vs IA (sin mencionar directamente el hecho), fue que en X no se permiten imágenes de desnudos no consensuales.

Asimismo, el equipo en Twitter elimina de manera activa todo el contenido relacionado con el fin de mantener un entorno seguro para los usuarios.

Fuera de esto, X no ha mencionado nada al respecto, lo cual no ha sido bien recibido por fans; quienes lo consideran más un control de daños que algo realmente efectivo.

Comunicado de Twitter sobre Taylor Swift vs IA (Especial)

La pelea de Taylor Swift vs IA podría ir más allá de Twitter

Hasta el momento, la cantante tampoco ha hecho una declaración al respecto; pero fuentes cercanas indican que el pleito de Taylor Swift vs IA apenas empieza.

De acuerdo con estas fuentes, lo de Taylor Swift vs IA sería llevado a los tribunales, pues la también compositora estaría muy enfadada por todo lo sucedido.

Su intención sería emprender acciones legales contra los implicados en la creación y difusión de estas imágenes falsas generadas por inteligencia artificial.

Reportes indican que las imágenes falsas de Taylor Swift desnuda se generaron en un grupo de Telegram que usa la inteligencia artificial para crear este tipo de contenido.

Todo indica que uno de los miembros de ese grupo tomó las imágenes y las comenzó a compartir en Twitter, llegando hasta las 45 millones de visualizaciones.