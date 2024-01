Luego de que un conductor esparciera una teoría de conspiración que relacionaba a Taylor Swift y el Pentágono, el organismo ya contestó con un Shake It Off.

En redes sociales se hizo viral la declaración del presentador de Fox News, Jesse Watters en donde sugirió que Taylor Swift -34 años-, era una cortina de humo por parte del Pentágono.

Esto hizo que el Pentágono respondiera al presentador de Fox News tras sugerir una teoría conspirativa que había algo sobre Taylor Swift y alguna agenda política.

¿Cuál fue la teoría de conspiración que involucraba al Pentágono y a Taylor Swift?

Un presentador de Fox News llamado Jesse Watters -45 años- dijo durante su programa que el Pentágono estaba detrás del éxito de Taylor Swift, pues sugirió una teoría conspirativa.

De acuerdo con Watters, “hace cuatro años, la unidad de operaciones psicológicas del Pentágono convirtió a Taylor Swift en un atractivo”.

Posteriormente colocó en su programa un clip de una conferencia del 2019 del Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de la OTAN, en donde un presentador parece decir “Taylor Swift!.

“Es real. La unidad de operaciones psicológicas del Pentágono instó a la OTAN a convertir a Taylor Swift en un activo para combatir la desinformación en línea” Jesse Watters de Fox News

El Pentágono ya contestó a la teoría de conspiración que involucra a Taylor Swift

Tras las declaraciones del presentador de Fox News de una teoría conspirativa que sugería que Taylor Swift y su éxito en 2023 era una cortina de humo del Pentágono.

La teoría conspiradora de fox News aseguraba que Taylor Swift era una distracción de Pentágono para ser la fachada de una agenda política encubierta, el Pentágono ha respondido a ellas.

De acuerdo a la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh -36 años-, ella rechazó las declaraciones de la teoría conspirativa que involucraban al organismo y a la cantante Taylor Swift.

“En cuanto a la teoría de la conspiración, vamos a deshacernos de ella (Shake it Off)” Portavoz del Pentágono

De igual forma, durante su declaración con respecto a la teoría conspirativa sobre una cortina de humo, la portavoz del Pentágono, continuó referenciando varias de las canciones de Taylor Swift como ‘Out of the Woods’ y ‘I Wish You Would’.