La plataforma de música Spotify se suma a las acciones contra los intentos de fraude a través de Inteligencia Artificial con el borrado de miles de canciones hechas mediante esa técnica.

Cabe recordar que ya hace unas semanas fue eliminada una canción de nombre Heart On my Sleeve que fue creada con Inteligencia Artificial y supuestamente se le atribuía haber sido cantada por Drake & The Weeknd.

Spotify va contra prácticas fraudulentas que afectan los derechos de autor

Esta canción falsa fue eliminada no solo de Spotify sino también de Apple Music y es que Spotify ha identificado trampas que utilizan para cobrar derechos de autor a nombre de cuentas fraudulentas.

Como este caso han ocurrido otros en los que se atribuye la falsa participación de artistas sin que ellos estén al menos enterados.

Spotify Logo (Spotify)

Universal Music resulta afectada y alertó a Spotify

Esto ha afectado no sólo a los artistas sino también a las discográficas, ejemplo de ello es Universal Music quien en este caso ha alertado Spotify.

Pero no se trata de la actuación de personas en lo particular solamente sino de empresas que se crean precisamente para esos fines fraudulentos.

Ejemplo de ello es Boomy, una empresa musical basada en creaciones musicales con Inteligencia Artificial cien por ciento.

En esta eliminación de música de la plataforma Spotify le fueron retiradas a Boomy el siete por ciento de las canciones creadas.

Fraudes por música falsa florecen en foros

Otra de las formas en las que estos fraudes generan beneficios es en los foros donde supuestamente se filtran canciones de sus artistas favoritos que están a punto de salir.

Uno de estos casos fue una creación falsa de la supuesta creación del cantante Frank Ocean, que en realidad no era suya y que suplanta su voz mediante la Inteligencia Artificial.

Bots y música falsa, la receta para ganar dinero fraudulento

Otro de los objetivos de Spotify es frenar a los bots que se hacen pasar por oyentes de estas canciones para generar más ganancias.