Si estás tratando de publicar alguna foto o video en Instagram y no puedes, no te preocupes, no es tu equipo ni tu internet; se registró una caída este 4 de febrero.

De acuerdo con los reportes, la caída de Instagram afectó tanto a la versión web, como a la aplicación móvil del servicio, quedando completamente inservible desde las 7:30 p.m.

Caída de Instagram (Especial)

Versión web es la que más sufre la caída de Instagram

La caída de Instagram afectó principalmente a la versión web, ya que los usuarios no pueden entrar a la misma, desplegándose un mensaje de error al momento de acceder.

Donde se menciona que ya están trabajando para arreglar la caída de Instagram de este 4 de febrero, para que todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible.

Por su parte, la versión móvil, si bien presenta algunas fluctuaciones en su servicio, es más fácil acceder, ya sea esperando un poco o cerrando y volviendo a entrar.

Así que es posible que, si solo usas la aplicación, solo hayas tenido problemas por poco tiempo e incluso ni siquiera hayas notado algún cambio significativo.

Por otra parte, si prefieres usar computadoras portátiles o de escritorio, es posible que tengas que esperar un poco más.

Caída de Instagram (Especial)

¿Por qué fue la caída de Instagram?

Como suele suceder en estos casos, no se dieron detalles oficiales de la caída de Instagram , lo que indica que posiblemente no es nada de qué preocuparse.

Algún bug o glitch inesperado habría provocado la caída de Instagram; también está la posibilidad de que fuera por algún error durante el mantenimiento de rutina.

En ese sentido, es posible que en unos cuantos minutos se restablezca el servicio de Instagram, principalmente en la versión móvil del mismo.