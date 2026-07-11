SAG-AFTRA respalda presión contra Meta para suspender Muse Image

El sindicato SAG-AFTRA respaldó la presión contra Meta para suspender la herramienta Muse Imag, un modelo de generación de imágenes con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Tras una intensa oleada de críticas por el manejo de la privacidad de sus usuarios, Meta decidió retirar su herramienta de generación de imágenes con IA de sus plataformas principales.

SAG-AFTRA califica como responsable decisión de Meta de suspender Muse Image; herramienta es imprudente, señalan

Mediante un posicionamiento público, SAG-AFTRA calificó como responsable la decisión que tomara Meta de suspender de momento su herramienta Muse Image.

“Apreciamos su discontinuación. Es lo responsable que se puede hacer”. SAG-AFTRA

La funcionalidad permitía a los usuarios utilizar la IA mediante etiquetas en perfiles públicos de Instagram, lo que generó un rechazo inmediato por la falta de un consentimiento explícito y previo.

La dirección de Meta admitió públicamente que la herramienta no alcanzó los objetivos deseados, señalando que la empresa “no estuvo a la altura” de las preocupaciones de la comunidad.

El sistema Muse Image permitía que cualquier imagen pública se convirtiera en material para crear “remixes” que quedaban disponibles de forma permanente en la red, lo que fue percibido como una explotación de la propiedad ajena.

Ante el descontento, Meta optó por desactivar la función para evaluar los mecanismos de control y las salvaguardas de privacidad.

Ello a pesar de haber defendido inicialmente que los perfiles de menores de edad estaban supuestamente excluidos automáticamente.

SAG-AFTRA manifestó que poner en marcha una aplicación como Muse Image resultaba imprudente, debido a los daños que podría generar la difusión de imágenes no consensuadas en las redes sociales.