El lanzamiento de Muse Image, el modelo de generación de imágenes de Meta, ha generado controversia por su capacidad de acceder a perfiles públicos de Instagram mediante la función @usuario.

Aunque Meta lo presenta como una herramienta creativa, usuarios han señalado riesgos de privacidad, ya que la IA puede usar fotos sin notificación previa.

Para evitarlo, se recomienda desactivar la opción de “Compartir y reutilizar” en la configuración de Instagram o mantener el perfil en modo privado, aunque esto afecta a cuentas públicas.

Los pasos para desactivar Muse Image son:

Entrar a Configuración en Instagram. Ir a Compartir y reutilizar. Desactivar la opción de permitir reutilización con IA. O bien, poner el perfil en privado.

Muse Image (Meta)

¿Cómo desactivar Muse Image de Instagram?

Si no quieres que Muse Image use tus fotos de Instagram para alimentar su programación de IA, solo debes de seguir estos pasos para desactivar la herramienta.

Ve a Instagram en tu teléfono o computadora

Entra a “Configuración”

Ve a “Compartir y reutilizar”

Busca “Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta”

Desactiva esta opción y así Muse Image no tendrá acceso a tus fotos

Ahora que si quieres evitarte todo este proceso, puedes simplemente poner en “Privado” tu perfil, pues la IA solo accede a las imágenes públicas.

Aunque esto puede ser complejo para ciertos perfiles, principalmente de marcas o influencers, quienes deben de mantener sus cuentas públicas para seguir generando ingresos.

Hasta el momento Meta no ha declarado nada acerca de esta polémica con esta nueva herramienta de inteligencia artificial.

¿Cuál es el problema de Muse Image?

El problema que muchos le ven a Muse Image es la función “@usuario”, donde cualquier persona puede escribir el nombre de usuario de una persona en un prompt.

Esto hace que la IA de Muse Image se dirija directamente al perfil de ese usuario, en caso de que sea público, accederá a sus fotos para que sean usadas por el programa.

No solo eso, ni la herramienta ni Instagram mandan un aviso o notificación a la persona dueña de dicho perfil, dando acceso libre sin ninguna restricción a su información.

Además de que alimenta a la IA para que esta aprenda a desempeñar mejor su trabajo, algo que también se ha criticado de estos programas en los últimos tiempos.