Roku renovará su experiencia de navegación con una nueva pantalla de inicio impulsada por inteligencia artificial, diseñada para ofrecer recomendaciones más personalizadas y facilitar el acceso al contenido favorito de los usuarios.

Alejandro Sobrino, gerente de producto para México y Latinoamérica de Roku, dijo que en la compañía la Inteligencia Artificial se usa para temas puntuales como la generación de recomendaciones personalizadas.

“Usamos Inteligencia Artificial en lugares muy puntuales. El usuario detesta que le cambies constantemente las cosas, es intrusivo, nosotros ponemos al consumidor al centro...” Alejandro Sobrino, gerente de producto para México y Latinoamérica de Roku

La actualización, que estará disponible de forma general a partir del 14 de octubre de 2026, busca reducir el tiempo que los espectadores invierten buscando qué ver entre múltiples plataformas de streaming.

Además de incorporar nuevas herramientas de descubrimiento de contenido, Roku destacó que mantiene estrictos controles de privacidad y descartó compartir información personal de sus usuarios con terceros.

Roku lanza nueva pantalla de inicio con recomendaciones de tus plataformas favoritas

Los cambios en la interfaz o pantalla de inicio de Roku se amplían de tres a cinco las cajas de recomendaciones, se incluyen contenidos en vivo, así como accesos directos, barra con las plataformas de streamig favoritas y más.

Las recomendaciones serán más eficaces y simplificadas con este cambio a fin de no perder tiempo, considerarán contenidos de distintas plataformas de streaming y la búsqueda mediante lupa será solo una opción más.

El objetivo es que cada usuario experimente mayor rapidez para iniciar a ver su contenido favorito y no se la pase explorando plataforma por plataforma, un cambio importante en la última década.

Roku cuenta con prácticamente todas las plataformas de streamig desde las de televisión nacional hasta las internacionales como Netflix, HBO, Disney+, Apple TV, Amazon Prime Video, Pluto TV y muchas más.

En algunas pantallas con Roku la actualización ya se puede ver desde mediados de septiembre pero a partir del 14 de octubre estará oficialmente en todas las TVs con Roku. El cambio será automático y no necesitas emprender alguna actualización.

Roku descarta el intercambio de información de sus usuarios

Alejandro Sobrino dijo que Roku tiene un comité de privacidad al que se envía, para su análisis, cualquier funcionalidad nueva que hace uso de data del consumidor.

La compañía no intercambia información, aseguró, y está pendiente de la legislación internacional, así como la particular en cada país, por ejemplo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México.