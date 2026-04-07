La plataforma y dispositivos en línea Roku ha lanzado oficialmente Howdy en México, su servicio de streaming sin anuncios.

Servicio de streaming sin anuncios Howdy de Ruku que llega al fin a México, luego de que el año pasado fuera lanzado en Estados Unidos.

Howdy, el servicio de streaming sin anuncios de Ruko llega a México

Roku ha lanzado Howdy en México de manera oficial, se trata de su servicio de streaming sin anuncios de suscripción de video bajo demanda.

Howdy de Ruko se trata de la apuesta de un modelo accesible y sin publicidad que será la nueva competencia de las populares plataformas de streaming.

“Howdy ofrece a los espectadores una forma asequible y sin publicidad, de disfrutar de las películas y series que aman. Diseñado para complementar servicios de streaming que son más caros, el momento de Howdy en EE. UU. refleja una fuerte demanda de entretenimiento de alta calidad y accesible. Ampliar esta experiencia a los espectadores en México es un paso emocionante en nuestra visión para Howdy”. Anthony Wood, fundador y CEO de Roku

Howdy de Roku (Roku )

¿Qué se podrá ver en Howdy de Roku, su servicio de streaming sin anuncios en México?

Howdy de Roku, su servicio de streaming sin anuncios en México estará ya disponible desde la propia plataforma de la marca, así como desde navegadores web y la nueva aplicación móvil para iOS y Android.

La oferta de contenido para ver en Howdy de Roku será con las marcas de:

Lionsgate

Sony

TV Azteca

Contenido original de Roku

Entre los contenidos que destaca Howdy de Roku se encuentran películas como:

Matilda

Como si fuera la primera vez

Una esposa de mentira

John Wick

Blade Runner 2049

Asimismo, Howdy de Roku precisó que cada mes se incorporar nuevos estrenos al servicio de streaming sin anuncios.