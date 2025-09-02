En un mercado saturado de relojes inteligentes que prometen, el Xiaomi Watch S4 se presenta como una propuesta bastante interesante.

Sin embargo, al tener la marca ya una línea fuerte de smart band, ¿el Xiaomi Watch S4 es un dispositivo que sobresalga? Aquí te lo diremos.

5 puntos de por qué el Xiaomi Watch S4 es un buen reloj aunque nada del otro mundo

A continuación, te daremos nuestros 5 puntos de por qué el Xiaomi Watch S4 es un buen reloj aunque nada del otro mundo, más si ya tienes una smart band de la marca:

Xiaomi Watch S4 (Pablo López/SDPnoticias)

El diseño del Xiaomi Watch S4 es elegante aunque algo estorboso

El diseño del Xiaomi Watch S4 es elegante aunque algo estorboso, poco práctico para personas delgadas.

El reloj mantiene el formato circular clásico, recreando un poco accesorios analógicos, con materiales como el acero inoxidable para el contorno.

Esto se ve también en la corona giratoria que añade un toque mecánico, sumada a un botón lateral, que hace que la navegación sea bastante intuitiva.

Si bien todo parece adecuado, el problema es su tamaño y peso, pues es demasiado grande y puede darte complicaciones si acostumbras cosas más discretas.

O bien, si tienes una complexión determinada, pues no resulta muy cómodo en cuerpos más finos, siendo más un gadget para personas robustas.

Xiaomi Watch S4 (Pablo López/SDPnoticias)

La pantalla del Xiaomi Watch S4 tiene una buena interfaz

Pasando al funcionamiento del reloj en sí, podemos decir que la pantalla del Xiaomi Watch S4 tiene una buena interfaz y accesibilidad.

Su pantalla es una AMOLED de 1.43 pulgadas con resolución de 466x466 píxeles y brillo máximo de 2200 nits.

Esto se traduce en una buena iluminación en todo tipo de ambientes, incluso cuando se esta debajo de los rayos del Sol.

Pues esta se ajusta de manera automática al contexto, así no tendrás problemas de revisar la hora o tus notificaciones sin necesidad de hacer ajustes constantes.

Por su parte la interfaz es fácil de acceder, ya sea deslizando el dedo en la pantalla o usando el botón y perilla montados.

Además la información que se da es clara, tanto en la caratula como al acceder al resto de aplicaciones, que están agrupadas en el clásico menú de “burbujas”.

Xiaomi Watch S4 (Pablo López/SDPnoticias)

La autonomía es lo mejor del Xiaomi Watch S4

Si eres de los que se preocupan por la batería de sus dispositivos, te alegrará saber que la autonomía es lo mejor del Xiaomi Watch S4.

La batería de 486 mAh es sorprendentemente eficiente. La marca lo vende como un reloj que se mantiene activo hasta 15 días en un uso moderado.

En nuestra prueba podemos decir que si bien no llega a las dos semanas, no tuvimos que realizar otra carga en un lapso de entre 10.

Esto con cosas esenciales activadas, como el GPS o el monitoreo de la salud en varias de sus aplicaciones.

Lo cual hace que no estés preocupado por quedarte sin reloj a mitad del día o tener que cargarlo de manera constante.

Xiaomi Watch S4 (Xiaomi)

Los sensores del Xiaomi Watch S4 cumplen su objetivo

Siendo un reloj inteligente, se espera que el dispositivo tenga varias opciones de monitoreo; en general los sensores del Xiaomi Watch S4 cumplen su objetivo.

El reloj cuenta con los siguientes sensores y opciones:

Frecuencia cardíaca

Oxígeno en sangre

Acelerómetro

Giroscopio

Luz ambiental

Brújula

Barómetro

Sensor Hall

Además cuenta con un GPS multibanda compatible con Galileo, Glonass, BeiDou y QZSS, bastante preciso en diversos ambientes en general.

Por otra parte tiene una función de chequeo rápido en 60 segundos que mide estrés, ritmo cardíaco y oxígeno en sangre.

Para quienes hagan deporte, tiene elementos específicos para más de 150 actividades, desde la clásica caminata y carrera hasta escalada.

Xiaomi Watch S4 (Xiaomi)

Las opciones del Xiaomi Watch S4 son limitadas

Más allá de su tamaño, el verdadero problema del reloj es que las opciones del Xiaomi Watch S4 son limitadas, lo que provoca que no explote todo su potencial.

Aunque tiene Bluetooth 5.3 y NFC, este último no funciona en México, y por lo que investigamos tampoco en otros territorios, así que su inclusión es innecesaria.

Puede recibir llamadas, grabar voz y controlar dispositivos Xiaomi, pero no permite responder notificaciones ni usar asistentes como Alexa o Google Assistant.

Carece de un ecosistema de apps robusto, y no se le pueden integrar otras, ya sea de la propia marca o de terceros.

Xiaomi Watch S4 (Xiaomi)

¿Vale la pena el Xiaomi Watch S4?

El Xiaomi Watch S4 está claramente dirigido a usuarios van más por la estética y durabilidad de la batería, que por funcionalidad en general.

Es decir, aquellos que ven al Xiaomi Watch S4 como una extensión de su smartphone; pero no una opción que reemplace a este o lo complemente.

Al no poder responder mensajes desde la muñeca ni controlar otros dispositivos o usar comandos de voz; de hecho algunos lo verán como una smart band glorificada.

Por su precio podemos decir que es un dispositivo aceptable. Si Xiaomi logra expandir las funciones en futuras actualizaciones, su atractivo se elevaría.