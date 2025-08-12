Xiaomi Smart Band 10 representa un salto significativo en la evolución de las pulseras inteligentes de la marca.

Pues la nueva Xiaomi Smart Band 10 cuenta con un diseño más refinado, así como varios elementos que la consolidan como la opción más completa en su estilo.

5 puntos de por qué la Xiaomi Smart Band 10 es la mejor banda para ejercicio y salud en la actualidad

Xiaomi Smart Band 10 (Pablo López/SDPnoticias)

La Xiaomi Smart Band 10 tiene un muy buen diseño

La Xiaomi Smart Band 10 tiene un muy buen diseño, manteniendo lo que siempre ha funcionado de la línea y mejorado aspectos puntuales.

De entrada, mantiene la estética minimalista tipo cápsula; sin embargo, ahora es un poco más ancha la pantalla, si se compara con generaciones pasadas, cosa que algunos aplaudirán y otros tal vez no les guste.

Asimismo, la correa es más gruesa, aunque esto hace que el ajuste sea mejor; así la banda no se moverá debido a la actividad o en las horas de sueño.

Además de que es más ligera comparada con las de generaciones anteriores, lo que la hace en general más cómoda en todo los aspectos posibles.

Xiaomi Smart Band 10 (Xiaomi)

La pantalla de la Xiaomi Smart Band 10 es de las mejores

La pantalla de la Xiaomi Smart Band 10 es de las mejores, ayuda bastante que sea más ancha y tiene una gran definición.

Xiaomi ha apostado por un panel AMOLED de 1.72 pulgadas con una resolución de 212 x 520 píxeles y una tasa de refresco de 60 Hz.

Esto asegura que responda perfectamente a todas las indicaciones sin retraso.

El brillo máximo alcanza los 1500 nits, lo que permite una visibilidad excelente incluso bajo luz solar directa; algo que era un problema en generaciones anteriores, que no tenían un buen brillo.

Lo cual provocaba que tuvieras que hacer “sombra” para poder apreciar bien, no solo tu actividad, incluso la hora del día.

Xiaomi Smart Band 10 (Pablo López/SDPnoticias)

Las funciones de deporte y salud de la Xiaomi Smart Band 10 son las más completas

Las funciones de deporte y salud de la Xiaomi Smart Band 10 son las más completas, con más de 150 modos que abarcan toda clase de deportes.

Desde los clásicos como correr, caminar y ciclismo, hasta disciplinas menos comunes como paddle, HIIT, yoga y algunos deportes de contacto.

Incluye detección automática para seis actividades, lo que facilita el seguimiento sin necesidad de iniciar manualmente cada sesión.

En cuanto a salud, la pulsera incorpora sensores para monitorear:

Frecuencia cardíaca en tiempo real

Oxígeno en sangre (SpO2)

Niveles de estrés

VO2 max para evaluar la capacidad aeróbica

Sueño, con análisis de eficiencia, fases y recomendaciones

Una novedad interesante es el curso de entrenamiento personalizado, que adapta rutinas según tus objetivos:

Pérdida de peso

Mejora de resistencia

Mantenimiento físico

Hay que señalar que si tienes bandas de generaciones pasadas, notarás la mejora en los sensores, pues tardan menos en hacer las mediciones , además de que registran mejor los pasos y el tiempo de actividad.

Versiones anteriores en ocasiones registraban de más o menos, lo cual no dejaba llevar un buen registro de todos tus movimientos.

Xiaomi Smart Band 10 (Xiaomi)

La autonomía y conectividad de la Xiaomi Smart Band 10 superan la expectativa

La autonomía y conectividad de la Xiaomi Smart Band 10 superan la expectativa, siendo otro de los puntos fuertes.

Durante todo el tiempo que hemos usado la banda (más de dos semanas), solo ha necesitado una carga; aunque debes de tomar en cuenta que el uso que le damos no es intensivo.

Aún así, bandas de generaciones anteriores, en un uso moderado, duraban poco más de una semana en el mejor de los casos.

En cuanto a conectividad, tiene una mejor la estabilidad y el alcance de la conexión, el periférico se puede comunicar muy bien con tu teléfono incluso a varios metros de distancia.

Aunque funciona con equipos con sistemas operativos basados en Android e iOS, es mejor si la conectas con un teléfono Xiaomi, pues se integra perfectamente con HyperOS 2 y el Smart Hub.

Xiaomi Smart Band 10 (Xiaomi)

La interfaz de la Xiaomi Smart Band 10 es muy accesible

La interfaz de la Xiaomi Smart Band 10 es muy accesible, siendo más intuitiva que en generaciones anteriores.

Pues responde con mayor precisión, incluso con manos húmedas o sucias, lo cual ayuda bastante cuando estás haciendo ejercicio o simplemente vas por la calle.

Además, ofrece vibraciones más suaves y personalizables, incluso las puedes quitar si te molestan, lo que mejora la experiencia al recibir notificaciones o alarmas.

Sin olvidar que puedes personalizar casi cada aspecto de la pantalla, no solo la carátula, la cual por su parte tiene algunos aspectos como minijuegos integrados.

Y claro, mantiene todas las integraciones clásicas como el control de la cámara y la música de tu smartphone, así como tener notificaciones del clima y crear una pequeña agenda.

Xiaomi Smart Band 10 (Pablo López/SDPnoticias)

¿Vale la pena la Xiaomi Smart Band 10?

La Xiaomi Smart Band 10 es una pulsera inteligente que logra equilibrar diseño y funcionalidad de forma sobresaliente.

Si bien las bandas anteriores aún son bastante competentes, no se puede negar que la Xiaomi Smart Band 10 las supera con creces sin problema.

Siendo ideal para quienes buscan un dispositivo confiable para monitorear su salud, mejorar su rendimiento deportivo y mantenerse conectados.

Si bien no compite con relojes inteligentes de gama alta, ofrece una experiencia muy completa para el usuario promedio.