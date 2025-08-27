HyperOS 3 de Xiaomi será lanzado muy pronto, uno de los sistemas operativos más esperados, lamentablemente no todos los smartphones serán compatibles.

Xiaomi dio a conocer los smartphones que no contarán con soporte para HyperOS 3, siendo los Redmi y POCO los más afectados.

Xiaomi Redmi Note Pro 12 (Xiaomi)

17 celulares de Xiaomi que no se actualizarán a HyperOS 3

Aquí te dejamos la lista de los 17 celulares de Xiaomi que no se actualizarán a HyperOS 3, por si tú cuentas con alguno de estos equipos:

Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11i Xiaomi 11 Lite 5G NE Redmi Note 12 Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro+ 5G Redmi Note 12s Redmi K50 Redmi K50 Gaming Edition Redmi K50 Pro POCO M5 POCO M5s POCO X5 POCO X5 5G POCO X5 Pro

¿Por qué estos 17 celulares de Xiaomi no se actualizarán a HyperOS 3?

La razón de que estos 17 celulares Xiaomi no se actualicen a HyperOS 3, se debe a que su arquitectura no puede soportar el nuevo sistema operativo.

Es decir, estos celulares Xiaomi son muy viejos para ser compatibles con HyperOS 3, pues su hardware no tiene los elementos necesarios para correrlo.

Lamentablemente esto también significa que los equipos están a un paso de ser descontinuados por parte de la marca de celulares china.

Ya que al no contar con el nuevo sistema operativo, no recibirán ninguno de los parches y actualizaciones que se tienen planeados en el futuro inmediato.

Si bien no se ha anunciado el fin del soporte para HyperOS 2, es casi un hecho que poco a poco Xiaomi dejará de lado este sistema operativo.

Esto no quiere decir que si tienes uno de estos celulares, quedará inservible al momento del lanzamiento de HyperOS 3, al contrario, este se mantendrá activo algunos años más.

No obstante, es conveniente que comiences a plantearte un cambio de equipo en el futuro inmediato, si es que no quieres tener problemas con aplicaciones y demás.