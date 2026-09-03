El Nothing Phone (4b) representa la apuesta de la marca para los smartphones de gama media, siendo de paso un equipo introductorio para aquellos que no conozcan este ecosistema.

Fiel a su tradición, en lugar de competir en especificaciones, el Nothing Phone (4b) busca ser una opción equilibrada, además de contar con un diseño atrayente.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos del equipo:

El Nothing Phone (4b) apuesta por un diseño más sobrio La pantalla del Nothing Phone (4b) cumple sin sorprender El rendimiento del Nothing Phone (4b) es impresionante Las cámaras del Nothing Phone (4b) son buenas Lo mejor del Nothing Phone (4b) es su batería

El Nothing Phone (4b) apuesta por un diseño más sobrio

El Nothing Phone (4b) apuesta por un diseño más sobrio, manteniendo el estilo semitransparente por el que es conocido la marca, aunque sin tantos detalles.

El cuerpo unibody está construido en plástico mate suave, agradable al tacto y firme. Sin embargo, carece de la profundidad visual de otros modelos, pues fuera de la sección de cámaras, el resto del equipo está cubierto.

En nuestro caso tuvimos acceso al de color negro y se ve bien, aunque se extraña el ver los componentes del equipo, pues ese es el sello que hace interesante a estos smartphones.

Por otra parte, mantiene la interfaz Glyph con una barra de 4 luces LED; aunque brilla bien y permite el “Flip to Glyph”, no tiene personalización de patrones luminosos para contactos o notificaciones.

Nothing Phone (4b) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La pantalla del Nothing Phone (4b) cumple sin sorprender

Pasando a la parte frontal del dispositivo, la pantalla del Nothing Phone (4b) cumple sin sorprender; como ya mencionamos, se trata de un smartphone que va por lo básico, no por especificaciones de potencia.

El panel es un AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, que ofrece colores vivos, una buena gama de negros y gran respuesta al momento de interactuar con las apps.

El brillo es promedio en general, de hecho adolece un poco en exteriores; nada que sea molesto en realidad, pero sí se nota la diferencia de definición al aire libre si se compara con otros equipos de la marca.

Es perfecta si vas por un uso promedio, pero puede presentar un poco de problemas si pasas mucho tiempo jugando en el celular o editando, por poner un ejemplo.

Nothing Phone (4b) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

El rendimiento del Nothing Phone (4b) es impresionante

Curiosamente, donde el smartphone comienza a mostrar su valía es en su parte interna, ya que el rendimiento del Nothing Phone (4b) es impresionante, uno de los mejores de gama media e incluso que algunos premium.

La combinación de procesador Snapdragon 6 Gen 4, junto a 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, nos dan la potencia perfecta para el día a día sin ningún problema; aunque algunos dirán que la memoria interna es muy baja.

Por su parte, Nothing OS 4.1 basado en Android 16 cuenta con una una optimización impecable, rindiendo sin problemas en tareas cotidianas y juegos ligeros.

Además, dispone de herramientas de IA que se activan con un botón, el cual ya es un clásico de los equipos de la marca desde hace unos años.

Nothing Phone (4b) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Las cámaras del Nothing Phone (4b) son buenas

Además de lo anterior, debemos decir que las cámaras del Nothing Phone (4b) son buenas, dando la suficiente calidad para tomas tradicionales.

El lente principal es de 50 MP con OIS y también cuenta con un gran angular de 8 MP. Ambos se defienden muy bien con fotos nítidas y colores realistas, sobre todo en entornos luminosos.

Lo mismo aplica para el video; si bien no te da la calidad más alta del mercado, es lo suficiente para poder compartir tus tomas en redes sociales o con amigos. Claro que no es del todo recomendable si creas contenido a nivel profesional.

Sobre todo porque se pierde definición cuando usas el zoom más allá del 2x; aún así, es suficiente si no buscas nada más allá de una cámara competente.

Foto tomada con Nothing Phone (4b) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Lo mejor del Nothing Phone (4b) es su batería

El punto más fuerte y lo mejor del Nothing Phone (4b) es su batería, lo cual nos da una muy buena autonomía, además de una recarga bastante rápida.

Cuenta con una batería de 5200 mAh, la cual te da en un uso moderado, alrededor de 3 días de carga en total; mientras que en uso continuo unas 24 horas antes de necesitar una recarga.

Además, soporta carga rápida de 33 W, lo que te dar una batería al 100% en hora y media aproximadamente, aunque esto baja dependiendo el porcentaje de pila que tengas al momento de la recarga.

Siendo uno de los equipo más resistentes en ese sentido, ya que puedes olvidarte de tener que hacer la carga constantemente, incluso en momentos incómodos, cuando no cuentas con un contacto cerca.

Nothing Phone (4b) (Nothing)

¿Vale la pena el Nothing Phone (4b)?

El Nothing Phone (4b) es una propuesta equilibrada para adentrarse en el universo de la marca, si es que no la conocías o nunca te habías atrevido a probar alguno de sus equipos en general.

Aunque es claramente un equipo mucho menor a otros en el mercado, e incluso de la misma marca, el Nothing Phone (4b) ofrece una experiencia suficiente si no vas por las especificaciones sino por algo meramente funcional.

En otras palabras, si tienes al smartphone más como una herramienta primordial que requieres siempre en su mejor punto, este equipo te quedará debiendo mucho.

Pero si no es así, su autonomía, la pantalla de 120 Hz y la extrema limpieza de Nothing OS hacen de él una opción fácil de recomendar en la gama media para quienes valoran el diseño y la fluidez sobre la fuerza bruta.