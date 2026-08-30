Los Nothing Ear (3a) buscan establecerse como una propuesta de calidad y accesibilidad, dentro del muy competido mercado de audífonos.

Así, en lugar de proponer revoluciones drásticas, los Nothing Ear (3a) refinan la ergonomía de la generación anterior e introduce almacenamiento para grabaciones de audio, lo cual compensa sus ligeros problemas de conectividad.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Los Nothing Ear (3a) cuentan con una buena ergonomía La calidad de sonido de los Nothing Ear (3a) es sobresaliente Su cancelación de ruido le da un extra a los Nothing Ear (3a) La grabación de los Nothing Ear (3a) es interesante aunque limitada en México La conectividad de los Nothing Ear (3a) falla un poco a pesar de su gran batería

Los Nothing Ear (3a) cuentan con una buena ergonomía

Los Nothing Ear (3a) cuentan con una buena ergonomía, que no lastiman tus orejas, son fáciles de usar, e incluso la misma caja fue rediseñada.

El estuche adopta ahora una forma de píldora más redondeada que lo hace más fácil de manejar y guardar en cualquier parte. Además, introduce un indicador LED blanco para señalar el estado de la batería y vinculación.

Al momento de probarlos resultan sumamente cómodos, gracias a su peso de 4.5 gramos y que su diseño tiene la forma del canal auditivo.

Por su parte, los bastones se insertan perfectamente en la orilla de la oreja, haciendo que sean prácticamente imperceptibles.

Incluso el control es muy fácil, pues todo se hace mediante presión en una zona específica de ambos bastones, ya sea para manejar la música, o iniciar la grabación de sonido.

Nothing Ear (3a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La calidad de sonido de los Nothing Ear (3a) es sobresaliente

Aquí hay que mencionar que la calidad de sonido de los Nothing Ear (3a) es sobresaliente, pues incluso la ecualización estándar te da una buena intensidad tanto en graves como en agudos.

Tienes graves potentes y agudos finos sin que ninguno llegue a enturbiar el rango medio; el sonido suena bastante limpio. En nuestro caso, los probamos con grupos como Slayer y jamás hubo una saturación que molestara.

Sin olvidar que las voces gozan de una claridad excelente, ya sea en música o en otras aplicaciones sonoras, por lo que no te debes de preocupar de altibajos entre los distintos usos que se le pueden dar.

Para quienes tengan la aplicación Nothing X, esta te da un ecualizador de 8 bandas para que crees tus propias variaciones de sonido, de acuerdo a tu gusto o cómo lo sientas para que no te lastime el tímpano.

Nothing Ear (3a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Su cancelación de ruido le da un extra a los Nothing Ear (3a)

Si eres de los que busca un aislamiento total al momento de usar los audífonos, su cancelación de ruido le da un extra a los Nothing Ear (3a); aunque no es total, funciona bastante bien.

La cancelación activa es capaz de reducir el sonido ambiente en su mayoría; no obstante, también dependerá del volumen del audio que estés escuchando y la ecualización de este.

Los audífonos en sí logran aislar cosas como el tráfico, el aire acondicionado o voces no tan fuertes; sin embargo, los ruidos agudos y de mayor volumen siguen filtrándose.

En teoría, tiene un Modo Transparencia para escuchar el ruido ambiental si es necesario. De manera irónica, no funciona muy bien, por lo que es mejor quitarse los dispositivos si quieres prestar atención a tu entorno.

Nothing Ear (3a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La grabación de los Nothing Ear (3a) es interesante aunque limitada en México

La gran novedad de este modelo es la incorporación de 32 MB de almacenamiento. Así, la grabación de los Nothing Ear (3a) es interesante aunque limitada en México, debido a políticas ajenas a los audífonos.

En teoría pueden guardar audio de todo tipo, incluidas llamadas telefónicas, pero por disposiciones oficiales y de seguridad en México, dicha característica no está activada en el país.

Fuera de eso, la función Audio Snapshot permite que con un con un doble pellizco prolongado en los auriculares, se guarden de manera local hasta 30 segundos de canciones, audiolibros, podcast o conferencias.

Los audios se sincronizan con Nothing X, donde pueden ser transcritos a texto mediante IA. Lamentablemente hay otro inconveniente, pues está limitado a 120 minutos al mes durante tres meses.

Posterior a eso el tiempo bajará, a menos que paguemos una suscripción en la mencionada app de la marca.

Nothing Ear (3a) (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

La conectividad de los Nothing Ear (3a) falla un poco a pesar de su gran batería

Es momento de hablar del principal problema que vimos, o mejor dicho, escuchamos: la conectividad de los Nothing Ear (3a) falla un poco a pesar de su gran batería.

Si bien cuenta con Bluetooth 6.0 para asegurar estabilidad, lo cierto es que en más de una ocasión experimentamos cortes en la reproducción musical. Nunca nos quedamos sin señal, pero sí eran notorias las intermitencias.

Es decir que por lapsos de uno o dos segundos, había “saltos” o “apagones” en uno o los dos audífonos para después reestablecer el sonido. No era algo sostenido, pero sí se presentó en ocasiones diferentes en distintos días.

No es algo que se pueda señalar por su batería, ya que esta es de 55 mAh en los auriculares y 500 mAh en el estuche, que te da una autonomía de varios días en un uso moderado en relación a la caja.

Y en cuanto a los audífonos sin volver a cargar, te pueden durar hasta 8 horas continuas aproximadamente. Un muy buen estándar para este tipo de dispositivos.

Nothing Ear (3a) (Nothing)

¿Valen la pena los Nothing Ear (3a)?

Los Nothing Ear (3a) representan una de las propuestas más sólidas, originales y equilibradas de la gama media de audio portátil.

Principalmente, los Nothing Ear (3a) destacan por su ajuste ergonómico óptimo, autonomía prolongada y una perfecta calidad de sonido, que no le pide nada a audífonos de gama más alta.

Sin embargo, también hay que señalar que tiene esos inconvenientes con la conectividad en ocasiones y que su mejor característica, el Audio Snapshot, tiene muchas limitaciones en México.

Si lo que buscas son unos audífonos sencillos y relativamente accesibles, sin lugar a duda son una muy buena opción; si quieres algo más elaborado y que no pierda señal, la misma marca tiene mejores opciones en su catálogo.