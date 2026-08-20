Este miércoles 19 de agosto, ChatGPT presentó fallas. La caída de la inteligencia artificial fue confirmada por la propia OpenAI.

“Hemos detectado que los usuarios están experimentando problemas para iniciar sesión en los servicios afectados. Estamos trabajando para implementar una solución”. ChatGPT

De acuerdo con los reportes en Downdetector, las intermitencias con ChatGPT se presentaron en México desde las 5:43 p.m.

En su más reciente actualización, OpenAI indicó que ya aplicó las medidas de mitigación y que se encuentra “supervisando la recuperación”.

Caída ChatGPT (eSPECIAL)

Nota en desarrollo. En breve más información...