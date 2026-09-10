Maryam Azimi Hashemi se ha convertido en una de las figuras más destacadas detrás del desarrollo de las cámaras de Apple gracias a su trabajo en algoritmos de procesamiento y calidad de imagen.

La ingeniera y científica de origen iraní ganó notoriedad internacional tras participar en presentaciones oficiales de Apple, donde ha mostrado innovaciones relacionadas con fotografía computacional e inteligencia artificial.

Su trayectoria académica y profesional la ha llevado desde universidades de prestigio en Canadá hasta Apple, donde actualmente contribuye al desarrollo de tecnologías que impulsan las capacidades fotográficas de los iPhone.

¿Quién es Maryam Azimi?

Maryam Azimi Hashemi es una científica de algoritmos de estética de cámaras de Apple.

Su trayectoria es reconocida a nivel internacional por ser la primera mujer iraní en presentar un evento oficial de Apple en 2023.

Maryam Azimi, especialista de Apple (Especial)

¿Cuántos años tiene Maryam Azimi?

Pese a ser una figura pública, no existe información sobre la edad de Maryam Azimi.

¿Quién es el esposo de Maryam Azimi?

Se desconoce si Maryam Azimi tiene esposo.

Maryam Azimi, especialista de Apple (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Maryam Azimi?

Al desconocerse la fecha exacta de nacimientos de Maryam Azimi, no puede establecerse a qué signo zodiacal pertenece.

¿Cuántos hijos tiene Maryam Azimi?

Maryam Azimi no tiene hijos.

Maryam Azimi, especialista de Apple (Especial)

¿Qué estudió Maryam Azimi?

Se sabe que Maryam Azimi se graduó como ingeniera informática en la Universidad de Ferdowsi en 2009.

Posteriormente, en 2014 obtendría su maestría en Ingeniería eléctrica e informática por la Universidad de Columbia Británica. En dicha institución también cursaría su doctorado.

¿En qué ha trabajado Maryam Azimi?

Maryam Azimi trabajaría como profesora asistente y asistente de investigación de 2011 a 2014.

En ese mismo año sería interna en codificación de video para InterDigital Communications.

De 2015 a 2019 estaría como asistente de investigación en el Laboratorio de Multimedia Digital del Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Columbia Británica.

Después llegaría a la Universidad de Cambridge. Para 2021 daría el salto a Apple, desempeñándose como ingeniera de calidad de imagen de cámara y científica de algoritmos de estética de cámara.