Apple presentó Reference Image, una nueva herramienta diseñada para reforzar la autenticidad de las fotografías tomadas con el iPhone 18 Pro en un contexto marcado por el auge de la inteligencia artificial generativa.

La función permitirá a fotógrafos, periodistas y creadores de contenido verificar el origen y la integridad de una imagen mediante un sistema que conserva una versión inalterable de cada captura.

Además, la compañía anunció que esta tecnología será compatible con SynthID, una herramienta enfocada en identificar contenido generado o modificado con IA, fortaleciendo la confianza en la fotografía digital.

¿Cómo funciona Reference Image? Así es la herramienta de Apple para verificar fotos compatible con SynthID

Durante el Apple Event 2026, la especialista Maryam Azimi presentó Reference Image, función para verificar imágenes que será de gran utilidad a quienes se dedican al fotoperiodismo y la fotogradía.

Apple Reference Image destaca porque el sensor de la cámara principal es capaz de firmar cada pixel de una fotografía.

Cuando un usuario de iPhone 18 Pro toma una foto con el modo de Reference Image, la cámara captura datos del sensor firmados que la Computación en la Nube Privada de Apple transforma en una imagen de referencia inalterable.

Apple presenta Reference Image para verificar fotos y suma compatibilidad con SynthID (Apple )

La imagen que no se puede modificar se podrá visualizar en la app de Fotos del iPhone 18 Pro como una especie de negativo digital.

De esta forma se podrá comparar visualmente cada archivo para determinar si hubo algún cambio o edición.

Reference Image contará con estándares de compatibilidad con SynthID, lo que ayudará a los usuarios del iPhone 18 Pro para identificar imágenes que hayan sido generadas o editadas con inteligencia artificial.

La función SynthID que será compatible con Apple Reference Image llegará más adelante en una actualización de software a finales del 2026.

De acuerdo con Apple, SynthID se incluirá en la mayoría de imágenes editadas, aunque todo dependerá de las ediciones que se hayan aplicado.