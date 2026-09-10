Te contamos qué es SynthID, la herramienta de Google para detectar contenido generado con IA.

Ante el creciente desarrollo de la inteligencia artificial generativa y las dificultades que hay para distinguir lo que se hace con ella y lo que no, Google DeepMind desarrolló SynthID en agosto 2023.

Así es SynthID, herramienta de Google para detectar contenido generado con IA

SynthID es una herramienta de marcas de agua que Google diseñó para el contenido que se hace con inteligencia artificial.

Gracias a SynthID, los usuarios puedes saber qué se ha generado o modificado con IA. La intención de Google es fomentar la transparencia y la confianza en el uso de las nuevas tecnologías.

Con SynthID se incrusta una marca de agua digital en imágenes, audios, textos o videos producidos por IA.

SynthID, herramienta de Google para detectar contenido generado con IA (Google)

Las marcas de agua se encuentran integradas en los productos de consumo de IA generativa de Google.

Y aunque son imperceptibles para el humano, estas pueden detectarse mediante la tecnología SynthID.

De acuerdo con Google, las marcas de agua de SynthID no altera la calidad de la imagen o video.

Tampoco pueden ser modificadas, incluso si el contenido sufre modificaciones como:

Recortes

Aplicación de filtros

Cambio de velocidad de fotogramas

Compresión con pérdida

A inicios del 2026, Google lanzó SynthID Detector, un portal de verificación para comprobar si los contenidos tienen marca de agua.

En la actualidad, el portal se encuentra en fase de prueba en conjunto con periodistas y profesionales de los medios de comunicación.

Igualmente, SynthID se incorporará en dispositivos como el iPhone 18 Pro de Apple.