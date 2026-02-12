El reconocido fundador de Meta, Mark Zuckerberg, dejaría el estado de California, en Estados Unidos, ante la propuesta de un nuevo impuesto a la riqueza.

Y es que diversos sindicatos en California buscan impulsar un nuevo gravamen en la entidad, denominado “impuesto de emergencia”, el cual plantea el cobro del 5% a los habitantes que posean más de mil millones dólares .

Mark Zuckerberg cambiaría a California por Florida por nuevo impuesto a la riqueza

El empresario Mark Zuckerberg estaría analizando la posibilidad de abandonar California, y en su lugar mudarse al estado de Florida.

Puntualmente, el CEO de Meta compraría una residencia ubicada en una zona exclusiva de Miami, en donde también vive el CEO de Amazon, Jeff Bezos, así como Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump.

Con información de The Wall Street Journal, Mark Zuckerberg busca comprar una propiedad en la isla privada Indian Creek, conocida como “Bunker de Millonarios”, ubicada al norte de Miami, Florida.

Reportes inmobiliarios señalan que una residencia en dicho lugar ronda un precio de 150 a 200 millones de dólares, y cuenta con al menos 7 mil 500 metros cuadrados.

Indian Creek Island en Miami (CHANDAN KHANNA / AFP / AFP)

La decisión de Mark Zuckerberg tendría lugar luego de que sindicatos en California buscan promover entre la población la votación para aprobar un nuevo impuesto a la riqueza del 5% a los poseedores de más de mil millones de dólares en patrimonio.

El objetivo, señalan, es evitar una caída en el sistema salud de California, así como robustecer las finanzas destinadas a la educación pública.

Reportes señalan que este nuevo impuesto afectaría a casi 200 ricos, quienes poseen de manera conjunta un patrimonio valuado en al menos 2 billones de dólares.

El proyecto de reforma pretende recolectar más de 870 mil firmas, las cuales deberán ser entregadas al congreso de California antes del 24 de junio de 2026.