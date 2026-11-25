Project Leonida, una de las iniciativas de fans para jugar GTA VI en PC, ha desaparecido.

El lunes 23 de noviembre, Leonida perdió su servidor de Discord que acumulaba 179 mil miembros, y también se borró su repositorio de GitHub que tenía 34 mil estrellas.

Ante tal situación, el desarrollador principal identificado como un joven de 15 años llamado NotRexed en redes, anunció su retiro del proyecto, borró su repositorio original y atribuyó a Rockstar Games lo sucedido.

GTA VI (Rockstar)

Frenan proyecto Leonida de fans para jugar GTA VI en PC

Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, mandó este 24 de noviembre una solicitud de retiro por derechos de autor (reclamo DMCA) a GitHub contra el proyecto Leonida que significa el port de Grand Theft Auto VI para computadoras.

Por ello, GitHub eliminó los 3,007 repositorios que alojaban copias de Project Leonida para frenar por completo el proyecto en su plataforma.

Actualmente, si se visita el sitio de Leonida en GitHub aparece el “error 404″.

¿Qué pasó con Leonida? Frenan proyecto de fans para jugar GTA VI en PC (Especial)

La desaparición de Leonida se da horas después de que CyberLeek liberara el ejecutable que se requería para arrancar el videojuego.

Hasta el momento, ni Rockstar Games ni Take-Two Interactive han confirmado su participación en el caída del proyecto Leonida.

Así era Leonida, el port de GTA VI para jugar en PC

Leonida era un proyecto que buscaba adaptar el código a partir de una versión filtrada de Xbox Series X/S.

La iniciativa se basaba en la recompilación estática de código, que permite traducirlo de un juego de consola para que se ejecute en una PC sin depender de una emulación.

Versiones que circulan en Reddit, señalan que el port de GTA 6 para PC estaba casi completo, ya que para generarlo se usó la inteligencia artificial.

Cabe señalar que “Project Leonida” no es el único que busca crear GTA 6 para PC, también existe Victory.

No obstante, expertos señalan a los jugadores evitar descargas no oficiales que circulan en la red porque pueden contener software malicioso.

Así que la única forma de jugar Grand Thef Auto VI actualmente es en consolas de videojuegos.