¿Qué es CloudFlare? El servicio de X, ChatGPT y otras plataformas y aplicaciones, tuvo un fallo que provocó una caída mundial en varios sitios web este 18 de noviembre, pero ¿qué es este servicio de respaldo?
¿Qué es CloudFlare y para qué sirve?
Este martes 18 de noviembre se dio a conocer una caída en los servicios de CloudFlare, lo cual terminó afectando a páginas y aplicaciones como X, ChatGPT, Dowdetector, Lol, entre muchas otras más.
Pero ¿qué es CloudFlare y para qué sirve? En esencia, es una red global que actúa como un proxy que mejora la seguridad y eficiencia de páginas en Internet y aplicaciones como X y ChatGPT.
Y es que lo que CloudFlare realiza es filtrar el tráfico de estos sitios web y apps, protegiéndolos de ataques y acelerando la carga de contenido, permitiendo que los usuarios descarguen con mayor rapidez y en menos tiempo de espera.
También ofrece optimizaciones y actualizaciones para mejorar la velocidad de los sitios web y aplicaciones, además de un servicio de DNS rápido protegiéndolos contra ataques externos.
Se sabe que su sistema que actúa como capa intermedia entre usuarios y sitios web, opera mediante una red de centros distribuidos en más de 300 ciudades, por lo que al sufrir un fallo, ocasionó un efecto dominó, haciendo que sitios web y apps fueran inaccesibles al mismo tiempo.
Pues quienes usan los servicios de CloudFlare, no pueden procesar las solicitudes de los usuarios que intentan entrar o acceder a estas páginas y aplicaciones de manera correcta.
“CloudFlare está experimentando una degradación del servicio interno. Algunos servicios fueron impactados de forma intermitente. Estamos enfocados en restaurar el servicio”CloudFlare