Este martes 18 de noviembre, se reveló una caída en los servicios de CloudFlare, afectando a sitios web y aplicaciones como ChatGPT; es por eso que te damos alternativas que puedes usar ahora en vez de este chatbot de Inteligencia Artificial.

Estas son las alternativas a ChatGPT tras la caída de CloudFlare

Tal y como se reveló, hoy 18 de noviembre se cayeron los servicios de CloudFlare, el cual da servicio a varias páginas y aplicaciones en todo el mundo, tales como X o ChatGPT.

Es por eso que ante la caída mundial de CloudFlare, te damos estas 7 alternativas que puedes usar en vez de ChatGPT:

  1. Google Gemini
  2. Microsoft Copilot
  3. Claude
  4. Deepseek
  5. Jasper
  6. QuillBot
  7. Perplexiti AI
FraudGPT y WormGPT: los gemelos maliciosos de ChatGPT
FraudGPT y WormGPT: los gemelos maliciosos de ChatGPT (Solen Feyissa / Unsplash)

Google Gemini

Google Gemini es una alternativa directa a ChatGPT ya que usa una IA multimodal que integra procesamiento de lenguaje e imágenes; esto resulta ser bastante útil para diversas tareas y cuenta con acceso a información en tiempo real.

Microsoft Copilot

Otra opción a ChatGPT es Microsoft Copilot, pues esta IA es capaz de automatizar tareas dentro de la suite de Office, tales como generación de documentos y resúmenes, y más. Siendo una alternativa útil para quienes necesitan estar escribiendo o actualizando.

Copilot Pro, suscripción de Windows para usar la inteligencia artificial
Copilot Pro, suscripción de Windows para usar la inteligencia artificial (Microsoft)

Claudea

Claude es una herramienta que fue desarrollada por Anthropic, y es conocido por su capacidad de manejar grandes cantidades de datos; también, al igual que ChatGPT, es capaz de realizar conversaciones más humanas a diferencia de otros bots. Actualmente. Claude 3.5 Sonnet es la versión más rápida y eficiente de esta IA.

Deepseek

Desde hace unos meses que Deepseek había estado dando de qué hablar, y era muy comparado con ChatGPT, lo cual lo hace una alternativa ahora que Cloudflare ha caído e inhabilitó temporalmente al chatbot. Esta es una opción de código abierto que ofrece una interfaz muy similar a la de ChatGPT para interactuar con la IA.

DeepSeek
Cómo abrir una cuenta en DeepSeek paso a paso (Brian Bujalance / EFE)

Jasper

Jasper es una IA que fue diseñada principalmente para crear contenido enfocado en el marketing, como correos electrónicos y anuncios; pero ante la caída de ChatGPT, puede ser una buena opción aunque un poco más especializada.

QuillBot

ChatGPT es usada también por estudiantes para que les ayude a simplificar sus tareas y deberes escolares, y es exactamente lo que QuillaBot hace, pues se enfoca en parafrasear y mejorar la calidad de la escritura.

Perplexiti AI

Finalmente, esta alternativa a ChatGPT, Perplexiti AI es una inteligencia artificial que se enfoca en la recuperación de información, lo cual ayuda a proporcionar respuestas con citas en tiempo real para facilitar la verificación de datos.

Perplexiti AI, alternativa a ChatGPT
Perplexiti AI, alternativa a ChatGPT (Especial )