Este martes 18 de noviembre, se reveló una caída en los servicios de CloudFlare, afectando a sitios web y aplicaciones como ChatGPT; es por eso que te damos alternativas que puedes usar ahora en vez de este chatbot de Inteligencia Artificial.
Estas son las alternativas a ChatGPT tras la caída de CloudFlare
Tal y como se reveló, hoy 18 de noviembre se cayeron los servicios de CloudFlare, el cual da servicio a varias páginas y aplicaciones en todo el mundo, tales como X o ChatGPT.
Es por eso que ante la caída mundial de CloudFlare, te damos estas 7 alternativas que puedes usar en vez de ChatGPT:
- Google Gemini
- Microsoft Copilot
- Claude
- Deepseek
- Jasper
- QuillBot
- Perplexiti AI
Google Gemini
Google Gemini es una alternativa directa a ChatGPT ya que usa una IA multimodal que integra procesamiento de lenguaje e imágenes; esto resulta ser bastante útil para diversas tareas y cuenta con acceso a información en tiempo real.
Microsoft Copilot
Otra opción a ChatGPT es Microsoft Copilot, pues esta IA es capaz de automatizar tareas dentro de la suite de Office, tales como generación de documentos y resúmenes, y más. Siendo una alternativa útil para quienes necesitan estar escribiendo o actualizando.
Claudea
Claude es una herramienta que fue desarrollada por Anthropic, y es conocido por su capacidad de manejar grandes cantidades de datos; también, al igual que ChatGPT, es capaz de realizar conversaciones más humanas a diferencia de otros bots. Actualmente. Claude 3.5 Sonnet es la versión más rápida y eficiente de esta IA.
Deepseek
Desde hace unos meses que Deepseek había estado dando de qué hablar, y era muy comparado con ChatGPT, lo cual lo hace una alternativa ahora que Cloudflare ha caído e inhabilitó temporalmente al chatbot. Esta es una opción de código abierto que ofrece una interfaz muy similar a la de ChatGPT para interactuar con la IA.
Jasper
Jasper es una IA que fue diseñada principalmente para crear contenido enfocado en el marketing, como correos electrónicos y anuncios; pero ante la caída de ChatGPT, puede ser una buena opción aunque un poco más especializada.
QuillBot
ChatGPT es usada también por estudiantes para que les ayude a simplificar sus tareas y deberes escolares, y es exactamente lo que QuillaBot hace, pues se enfoca en parafrasear y mejorar la calidad de la escritura.
Perplexiti AI
Finalmente, esta alternativa a ChatGPT, Perplexiti AI es una inteligencia artificial que se enfoca en la recuperación de información, lo cual ayuda a proporcionar respuestas con citas en tiempo real para facilitar la verificación de datos.