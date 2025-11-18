Hoy 18 de noviembre un error en Cloudflare usuarios reportan fallos e intermitencia en la red social X de Elon Musk, así como otros servicios en línea.

Este error también afecta a Chat GTP y al videojuego League of Legends, por lo que los internautas no pueden utilizarlos.

Los problemas que se presentan en X son en el funcionamiento de estas páginas de internet que no permiten su acceso ni su funcionamiento de manera normal.

Caída de X hoy 18 de noviembre: por error en CloudFlare usuarios reportan fallos e intermitencia

Estos problemas que afecta a la red social X del multimillonario Elon Musk es directamente con el proveedor de servicios de la nube CloudFlare, una empresa que proporciona una red global de servicios para mejorar la seguridad, rendimiento, fiabilidad en sitios web y aplicaciones.

Por lo que es un servicio solicitado por múltiples páginas web, videojuegos, plataformas y hasta aplicaciones que funcionan con internet.

Con la leyenda “Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar”, que aparece en distintos sitios la falla afecta a miles de millones de usuarios en todo el mundo.

Incluso en X pide a los usuarios visitar cloudflare.com para obtener más información sobre este error que ocurrió hoy 18 de noviembre.

Mientras que los usuarios no pueden ingresar a este servicio por lo menos de manera temporal.

Otros de los servicios afectados de manera parcial son:

Bot de Chat GTP

Videojuego League of Legends

Aplicación y sitio web Canva

Así como miles de sitios web al rededor del mundo que también son afectados por esta falla de la que por el momento se desconoce su origen y porqué afecta a miles de usuarios.

En tanto la empresa CloudFlare asegura que se encuentra trabajando para poder reparar esta falla lo antes posible, además de investigar el porqué ocurrió hoy 18 de noviembre.