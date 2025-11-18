Este martes 18 de noviembre se registró una caída mundial en los servicios de CloudFlare, afectando a páginas como X, ChatGPT entre otros servicios.

CloudFlare cae y afecta a varias páginas y apps en todo el mundo

De acuerdo a varios reportes de usuarios a través de diferentes plataformas como Downdetector , se registraron caídas masivas en varias páginas y apps en todo el mundo como X y ChatGPT.

“Cloudflare ha confirmado que es consciente, y que estaba investigando, un problema que afecta a ‘varios consumidores’ y que puede afectar al funcionamiento normal de varias páginas web y aplicaciones” CloudFlare

CloudFlare se cae a nivel mundial (Downdetector )

Esto se debe a que el servidor principal de esas páginas y aplicaciones, CloudFlare, sufrió una caída mundial este martes 18 de noviembre, lo cual no dejó que miles de personas en todo el mundo no pudieran conectarse.

Y es que CloudFlare es una plataforma que protege y acelera miles de cientos de sitios web en todo el mundo, siendo algo similar a una capa intermedia entre el usuario y el servidor, ya que filtra ataques, bloquea el tráfico malicioso y distribuye el contenido para que las páginas carguen más rápido.

Sin embargo, ante la falla masiva de CloudFlare, esto terminó afectando a varias páginas web y aplicaciones como:

X

Downdetector

ChatGPT

LoL

Canva

Letterbox

De acuerdo a las primeras declaraciones, todo indica que el error de CloudFlare

CloudFlare se cae a nivel mundial (CloudFlare)

Lo que provocó una caída mundial en varias páginas web y aplicaciones, se debe a un fallo durante las tareas de mantenimiento programado.