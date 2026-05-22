Siguiendo su estrategia de juego móvil, se presentó oficialmente el Infinix GT 50 Pro 5G, smartphone diseñado para jugadores que demandan potencia, estabilidad y funciones avanzadas.

Si eres de los que buscan un equipo óptimo para jugar, a continuación te daremos todos los detalles acerca del Infinix GT 50 Pro 5G, incluyendo su precio y promoción por la Hot Sale.

Precio del Infinix GT 50 Pro 5G en México

El Infinix GT 50 Pro 5G llega a México en tres colores; Negro Abismo, Llamarada Roja y Plata Glacial. En lo siguientes precios y configuraciones:

256GB de almacenamiento + 24GB RAM virtual: 9999 pesos

512GB de almacenamiento + 24GB RAM virtual: 11,999 pesos

Los dos modelos incluyen de manera gratuita el accesorio MagCharge, pensado para mejorar la refrigeración termoeléctrica activa y potenciar aún más el rendimiento del dispositivo.

Se trata de un precio normal, tomando en cuenta que se tratan de equipos de gama media, pensados principalmente para jugar.

Infinix GT 50 Pro 5G (Infinix)

Precio de Infinix GT 50 Pro 5G en el Hot Sale

Si no te convencen los precios anteriormente mencionados, durante la Hot Sale (25 de mayo al 2 de junio), el Infinix GT 50 Pro 5G tendrá un pequeño descuento.

Durante esa semana, el Infinix GT 50 Pro 5G de 256GB de almacenamiento + 24GB RAM virtual tendrá un precio especial de 9749 pesos.

Toma en cuenta que este precio solo estará disponible durante la Hot Sale de Mercado Libre, en ninguna otra tienda virtual o distribuidor autorizado.

Características del Infinix GT 50 Pro 5G

El Infinix GT 50 Pro 5G cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultimate (4nm), lo que le da un rendimiento óptimo en todas sus funciones.

Por su parte la pantalla del Infinix GT 50 Pro 5G es de 6.78 pulgadas con resolución 1.5K, brillo máximo de 4500 nits y tasa de refresco de hasta 144Hz.

La batería de 6150mAh cuenta con carga rápida de 45W, inalámbrica de 30W y reversible de 10W; lo que asegura una buena autonomía.

Mientras que la cámara principal es de 50MP con OIS y EIS, acompañada de un ultra gran angular de 8MP y frontal de 13MP.

Por si esto no fuera suficiente cuenta con refrigeración líquida HydroFlow, compatibilidad con Dolby Atmos y gatillos GT sensibles a presión.

Además de iluminación RGB táctica con 14 escenarios y 8 colores personalizables; así como funciones de IA, como AI Smart Trigger, AI ZoneTouch Master y AI Magic Voice Changer.