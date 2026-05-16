Durante 9 días, el Hot Sale 2026 en México ofrecerá descuentos, envíos gratis y meses sin intereses en marcas y tiendas participantes:

Inicio: lunes 25 de mayo de 2026 (a las 00:00 horas)

Fin: martes 2 de junio de 2026 (a las 23:59 horas)

Tiendas y marcas participantes del Hot Sale 2026 en México

El Hot Sale 2026 contará con más de 700 marcas y comercios digitales participantes en México, según confirmó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) para esta edición.

Entre las principales plataformas destacan Amazon, Mercado Libre, Liverpool y Coppel, además de tiendas departamentales como El Palacio de Hierro, Sears y Sanborns.

Hot Sale 2026 (Captura de pantalla)

En tecnología participarán Samsung, CyberPuerta, The Home Depot y Elektra con promociones en celulares, pantallas, computadoras, línea blanca y artículos para el hogar.

El sector de moda incluirá descuentos de Nike, Adidas y SHEIN, además de ofertas exclusivas mediante TikTok Shop durante toda la campaña comercial.

También participarán supermercados y plataformas de viaje como Walmart, Sam’s Club, Aeroméxico y Booking con promociones especiales en vuelos, hospedajes y compras en línea.

¿Qué es el Hot Sale y cómo funciona en México?

El Hot Sale es una campaña nacional de comercio electrónico organizada por la AMVO para impulsar compras digitales con descuentos especiales y promociones temporales.

Durante varios días, cientos de marcas participantes ofrecen rebajas en categorías como tecnología, moda, viajes, electrodomésticos, supermercados, muebles y servicios financieros mediante plataformas digitales oficiales.

Además de descuentos directos, el evento incluye meses sin intereses, cupones, bonificaciones bancarias, envíos gratuitos y ofertas relámpago que cambian constantemente durante toda la jornada comercial.

El Hot Sale 2026 se ha consolidado como uno de los eventos de ventas en línea más importantes del país, reuniendo a millones de consumidores mexicanos cada año.