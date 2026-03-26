Aunque apenas lanzó la serie S26 de smartphones, la marca dio a conocer la llegada del Samsung Galaxy A57 5G, que busca renovar la gama media en general.

Si te interesa saber más del Samsung Galaxy A57 5G como su disponibilidad en México, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Samsung Galaxy A57 5G (Samsung)

Características del Samsung Galaxy A57 5G

El Samsung Galaxy A57 5G contará con un procesador Exynos 1680, 8 GB de RAM y configuraciones de almacenamiento de 128 GB y 256 GB.

Además de un sistema operativo One UI 8.5 basado en Android 16, el más reciente de la compañía de tecnología coreana.

La pantalla del Samsung Galaxy A57 5G es una Super AMOLED+ de 6.7 pulgadas, con resolución FullHD+ y refresco de 120 Hz; entrando dentro del promedio actual.

En cuanto a las cámaras, el sensor principal es de 50 MP; asimismo, cuenta con un gran angular de 12 MP y un macro de 5 MP; así como una frontal de 12 MP.

Finalmente, la batería es de 5000 mAh, con carga rápida de 45 W, lo que asegura una alimentación en pocos minutos, para aquellos que busquen la mayor autonomía posible.

Samsung Galaxy A57 5G (Samsung)

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy A57 5G

El Samsung Galaxy A57 5G tendrá un precio internacional de 549 dólares (9 mil 800 pesos. De momento no se tiene un costo para el mercado de México.

Esto se debe a que, si bien el Samsung Galaxy A57 5G estará disponible en Estados Unidos y Europa el 10 de abril; aún no hay una fecha de llegada a México.

Está confirmado que el equipo estará disponible en nuestro territorio, pero es posible que tarde una semanas más en llegar a tiendas y distribuidores autorizados.

Analistas esperan que el nuevo equipo esté disponible en el país a mediados de año , esto con el fin de hacerle frente a los smartphones que serán lanzados a final de año.

Recordemos que algunas empresas suelen guardar sus equipos fuertes cerca de la temporada navideña.