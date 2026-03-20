Luego de mucha expectativa, se presentó oficialmente en México la serie Samsung Galaxy S26 y los Samsung Galaxy Buds4, smartphones que eran muy esperados por los amantes de los gadgets.

Nosotros ya pudimos ver un poco de la serie Samsung Galaxy S26 y los Samsung Galaxy Buds4, por lo que aquí te daremos todos los detalles.

Características del Samsung Galaxy S26

El Samsung Galaxy S26 es el modelo base de la serie, diseñado para ofrecer un rendimiento equilibrado en un formato más compacto.

Por ello, el Samsung Galaxy S26 cuenta con un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.3 pulgadas con resolución FHD+ y frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz. Con un brillo máximo de 2600 nits y compatible con HDR10+.

Su procesador es un Exynos 2600 y cuenta con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Serie Samsung Galaxy S26 (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

En cuanto a las cámaras, cuenta con:

Sensor principal de 50 MP

Teleobjetivo de 10 MP (zoom óptico 3x)

Gran angular de 12 MP

Cámara frontal es de 12 MP

Su batería es de 4300 mAh con carga por cable de 25W (hasta 55% en 30 minutos), carga inalámbrica rápida 2.0 y PowerShare inalámbrico.

Características del Samsung Galaxy S26+

El Samsung Galaxy S26+ aumenta el tamaño de la pantalla y la capacidad de la batería para usuarios que buscan mayor autonomía y área de visualización.

La pantalla del Samsung Galaxy S26+ es un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas con resolución QHD+ y frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz

Su procesador es un Exynos 2600 e incluye 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

En cuanto a las cámaras, cuenta con:

Sensor principal de 50 MP

Teleobjetivo de 10 MP (zoom 3x)

Gran angular de 12 MP

Frontal de 12 MP

La batería es de 4900 mAh compatible con carga rápida de 45W (hasta 69% en 30 minutos), carga inalámbrica superrápida y PowerShare inalámbrico

Serie Samsung Galaxy S26 (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

Características del Samsung Galaxy S26 Ultra

El Samsung Galaxy S26 Ultra es el modelo más avanzado de la línea, que introduce mejoras exclusivas en diseño, fotografía y privacidad.

En cuanto al diseño, el Samsung Galaxy S26 Ultra tiene un marco de titanio, un grosor de solo 7.9 mm e incluye el S-Pen.

La pantalla es un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+, frecuencia de actualización de 1 a 120 Hz y recubrimiento antirreflejo. Además, cuenta con la Pantalla de Privacidad que limita la visibilidad lateral para terceros.

El procesador es un Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, exclusivo para Galaxy, el cual está optimizado para tareas complejas de IA. Los modelos son de 12 GB y 16 GB de RAM, con almacenamiento de 512 GB y 1 TB

También tiene un sistema cuádruple con sensor principal de 200 MP, dos teleobjetivos (50 MP con zoom 5x y 10 MP con zoom 3x), un gran angular de 50 MP y cámara frontal de 12 MP

La batería es de 5000 mAh con Super Fast Charging 3.0 de 60W (hasta 75% en 30 minutos), carga inalámbrica y PowerShare.

Serie Samsung Galaxy S26 (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

Características de los Samsung Galaxy Buds4

También se presentaron los Samsung Galaxy Buds4 para completar esta nueva serie de dispositivos de la marca.

Tanto los Samsung Galaxy Buds4, como los Samsung Galaxy Buds4 Pro, admiten audio de ultra alta calidad de 24 bits/96 kHz al vincularse con dispositivos Galaxy compatibles, además de Cancelación Activa de Ruido.

Por su parte, los Samsung Galaxy Buds4 Pro cuentan con un sistema de altavoz de 2 vías que incluye un tweeter y un nuevo woofer con un diafragma 19.8% más grande. Además, dos amplificadores dedicados para minimizar interferencias.

Sin olvidar que tienen una función permite gestionar llamadas mediante movimientos de la cabeza.

Samsung Galaxy Buds4 (Pablo Isaac Lopez/SDPnoticias)

Precios de la serie Samsung Galaxy S26 y los Samsung Galaxy Buds4

Aquí te dejamos el precio de la serie Samsung Galaxy S26 y los Samsung Galaxy Buds4:

Samsung Galaxy S26:

12 GB RAM y 256 GB almacenamiento: 22 mil 499 pesos

12 GB RAM y 512 GB almacenamiento: 27 mil 499 pesos

Samsung Galaxy S26+:

12 GB RAM y 256 GB almacenamiento: 28 mil 499 pesos

12 GB RAM y 512 GB almacenamiento: 33 mil 499 pesos

Samsung Galaxy S26 Ultra:

12 GB RAM y 512 almacenamiento: 37 mil 999 pesos

16 GB RAM y 1 TB almacenamiento: 45 mil 499 pesos

Mientras que en la serie de audífonos:

Samsung Galaxy Buds4: 3 mil 299 pesos

Samsung Galaxy Buds4 Pro: 4 mil 599 pesos

Todos los equipos ya están disponibles en México a través del portal de Samsung y en distribuidores autorizados.