A través de un video den TikTok, un influencer ha acusado a la marca de Open English de censurarlos por criticarlos en su canal de YouTube, pues reveló que sus métodos no funcionan.

El creador de contenido e influencer MrSalasHere , subió un video en YouTube -en donde cuenta con 440 mil suscriptores-, hablando de Open English.

En su video, el influencer cuenta que daba su opinión con respecto a las clases de inglés de Open English para que los suscriptores supieran si de verdad valían la pena o no.

Él siendo un profesor de inglés y otros idiomas con 12 años de experiencia, hizo una reseña y crítica hacia Open English, para que sus seguidores supieran si realmente valía o no la pena contratar los servicios.

En TikTok se ha hecho viral un video en TikTok con 974.5 mil reproducciones de un influencer quien dio su opinión respecto al sistema de Open English; ahora asegura lo acosan y quieren censurar.

Y es que tras haber subido su crítica a Open English, su video fue retirado de la plataforma tras una reclamación de derechos de autor; es decir que Open English lo censuró.

Ante esto, el influencer no se quedó callado y decidió subir su video a TikTok en donde cuenta con 4.44 mil seguidores, revelando el acoso y la censura que está recibiendo de Open English.

Lo que revela el influencer es que las clases de Open English no son más que clases normales como en otra escuela; con la excepción de sus precios.

Pues según comentó, las clases de Open English tienen un valor aproximado de 1000 dólares, es decir de 18 mil 396 pesos.

Pero el contrato de Open English -el cual revela es engañoso-, te cobran 300 dólares aproximadamente, es decir unos 5 mil 519 pesos.

Pero si dejas la tarjeta de crédito débito ligada te cobran el curso completo en 2 mil dólares, es decir 36 mil 793 pesos aproximadamente al retener la información bancaria del usuario.

Un influencer asegura está siendo víctima del acoso de Open English luego de exponer sus verdades y revelar que sus clases no funcionan.

Pues su video de YouTube y su canal en general están siendo afectados por Open English, quien hizo una reclamación de derechos luego de exponer su frade.

El influencer asegura que solamente habló del contenido de Open English, pues sus clases no funcionan como lo venden ya que la empresa solo invierte en el marketing, no en mejorar su sistema de enseñanza.

Y es que comentó que todos los que han opinado mal de Open English, la empresa los caza y censura en las redes.

El influencer aseguró que ahora expondrá a Open English en todas las redes tras sufrir una falsa reclamación de derechos en YouTube.

Esto porque él solamente estaba dando su reseña para quienes decidieron contratar Open English, y ahora todos sabrán el fraude que son.

“Como compañía no tienen moral, no tienen valores y son las personas más ruines que he visto en esta industria. Todo el dinero que deberían usar en su curso para mejorarlo, lo usan en el marketing para engañar a más personas”

MrSalasHere