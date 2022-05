En el día 20 del juicio de Johnny Depp vs Amber Heard, creadores de contenido en TikTok denunciaron censura por parte de la plataforma para quienes hablan sobre el tema.

Desde que inició el juicio, que ha sido transmitido en tiempo real por la Corte de Virginia, tiktokers comenzaron a hacer actualizaciones sobre los testimonios presentados.

Sin embargo, el pasado 19 de mayo, varios creadores de contenido r eportaron fallas al momento de intentar subir videos e incluso que la plataforma no les permitía hacer la publicación.

Mientras se desarrollaba el juicio de Johnny Depp vs Amber Heard en su día 20, varios creadores de contenido en TikTok comenzaron a denunciar fallas en la publicación de sus videos.

Al principio, algunos tiktokers como Camilo Triana y Vi de la Mora compartieron que la plataforma no les permitía subir videos.

Asimismo, acusaron que funciones activas en sus cuentas como la generación de subtítulos de forma automática no estaba disponible.

TikTok informó a sus usuarios afectados que las “fallas” son realmente medidas para inhibir que se quebranten las normas de la comunidad.

Por otra parte, Cathaira denunció abiertamente que las medidas tomadas por TikTok contra quienes hablan del juicio de Johnny Depp vs Amber Heard son censura.

De acuerdo con Vi de la Mora, grabó y mantuvo en borrador los videos sobre el resumen del juicio de Johnny Depp vs Amber Heard pero no pudo publicarlos en TikTok.

Compartió que su cuenta se encuentra “en un grave peligro” por lo que, como muchos otros creadores, tuvo que crear una cuenta alterna; asimismo, dijo que la razón de acuerdo con TikTok, es por “acoso e intimidación”.

“Ya hasta me dio miedo subirlo porque neta he trabajado mucho por esta cuenta, no solamente ahora con lo de Johnny Depp…ahorita iba a subirles y me salió: se se pueden generar subtítulos, que era una función que mi cuenta ya tenía porque me habían amenazado que me iban a quitar si volvía a infringir las reglas pero no he subido prácticamente nada”

Vi de la Mora