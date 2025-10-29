La empresa de inteligencia artificial, Nvidia hace historia al ser la primera en alcanzar un valor de 5 billones de dólares - más de 92 billones de pesos al tipo de cambio actual- en el mercado de la bolsa bursátil.

Luego de que las acciones de Nvidia se dispararon en la última jornada, al superar los 211 dólares -más de 3800 pesos- por título, lo que se traduce en un repunte acumulado de más del 140% desde su mínimo anual registrado en abril.

Con ello, las acciones de Nvidia cerraron con un avance del 5%, lo que es una subida de más del 50% en lo que va del año.

Crecimiento de Nvidia que se ha dado durante este 2025 con el auge de la demanda de chips con inteligencia artificial de la marca, así como la confianza de los inversores, por lo que las acciones de la empresa se han revalorizado.

GeForce NOW de Nvidia (NVIDIA)

Nvidia está por convertirse en la tecnología más usada en todo el mundo

Tras hacer historia como la primera empresa en alcanzar un valor de 5 billones de dólares, Nvidia también está por convertirse en la tecnología más usada en todo el mundo.

Esto en el marco de que la empresa Nvidia está cerrando acuerdos en todo el mundo, además de que su CEO de 62 años de edad, Jensen Huang ya adelantó que se tiene previsto un pedido chips con un valor estimado en 500 millones de dólares - más de 9 billones de pesos-.

Asimismo, Nvidia tiene el encargo de la construcción de siete nuevos superordenadores para el Gobierno de Estados Unidos, los cuales serían para el Departamento de Energía, lo que ayudaría a mantener y desarrollar el arsenal de armas nucleares.