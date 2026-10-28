México STEM Week 2026 se realizará del 5 al 12 de noviembre con actividades para niñas, niños, jóvenes y familias, con el objetivo de impulsar el interés por las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

La iniciativa es organizada por Movimiento STEM+ y contará con la participación de empresas e instituciones, además de actividades abiertas al público en distintas sedes del país.

El encuentro se llevará a cabo en el marco del Día Internacional STEM, que se conmemora el 8 de noviembre, y busca promover las vocaciones científicas, reconocer el talento e impulsar el desarrollo de habilidades necesarias ante los cambios del mercado laboral, particularmente por el avance de la inteligencia artificial (IA).

México STEM Week 2026: sedes y actividades para niñas, niños y jóvenes (Cortesía)

México STEM Week 2026 busca reducir la brecha de talento tecnológico

Movimiento STEM+ señaló que México enfrenta retos para formar profesionales en áreas científicas y tecnológicas. De acuerdo con cifras citadas por la organización, solo 8% de las personas egresadas de universidades en México proviene de ciencias exactas y computación, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2025).

Además, el sector tecnológico registra una escasez de 77% de talento especializado, de acuerdo con ManpowerGroup (2025). A nivel mundial, el Foro Económico Mundial estima que 59% de la fuerza laboral necesitará capacitación o reconversión de habilidades antes de 2030.

La brecha de género también forma parte de los desafíos. Según datos del IMCO de 2026 citados en el comunicado, las mujeres representan 54% de la matrícula universitaria, pero solo una de cada tres personas que estudian una carrera STEM es mujer.

Ante este panorama, la agenda contempla una iniciativa para impulsar la participación de las mujeres en estas disciplinas, en alianza con la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y Laureate México. La organización también destaca que los profesionistas STEM ganan, en promedio, 24% más que otros profesionistas, de acuerdo con cifras del IMCO de 2025.

México STEM Week 2026 ofrecerá actividades gratuitas de ciencia y tecnología del 5 al 12 de noviembre (Cortesía)

México STEM Week 2026 tendrá actividades gratuitas y abiertas al público

Del 5 al 12 de noviembre se realizarán actividades con registro gratuito, entre ellas la presentación de la investigación “Ecosistema STEM+ en México”, en alianza con Promotora Social México y Telcel, así como una mesa de diálogo sobre habilidades STEM e inteligencia artificial para educación básica y media superior, en el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

La programación también incluye una iniciativa para impulsar la participación de las mujeres en STEM, en colaboración con BIVA y Laureate; actividades de alfabetización digital docente mediante #AprendeEnTikTok, y la ceremonia del Premio STEM 2026, en alianza con Fundación Lenovo y Telcel.

Además, niñas, niños, jóvenes, familias y público en general podrán acercarse a la ciencia y la tecnología mediante actividades abiertas, sin necesidad de registro, en tres espacios:

Universum, museo de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Centro Benjamín Franklin de la Embajada de Estados Unidos.

Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec.

La agenda completa, con sedes, horarios y detalles de las actividades, se puede consultar en el sitio oficial mexicostemweek.org.

Movimiento STEM+ suma empresas e instituciones a la educación científica

En México STEM Week 2026 participan Telcel, Fundación Lenovo, Promotora Social México, Laureate México, BIVA, TikTok y ConMéxico, además de instituciones y organizaciones que se suman a la promoción de la educación científica y tecnológica.

Grace Rojas Montemayor, fundadora de Movimiento STEM+, destacó que la educación en estas áreas permite desarrollar soluciones a los retos actuales y preparar a las nuevas generaciones para los cambios tecnológicos.

La iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional de Divulgación de la Ciencia y busca ampliar las oportunidades para que más personas desarrollen habilidades científicas y tecnológicas. Movimiento STEM+ también invitó a personas e instituciones que promueven la educación STEM a sumar sus actividades a la programación nacional.