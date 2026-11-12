TikTok fortalece su apuesta por el ámbito educativo en América Latina a través de una alianza con Movimiento STEM+ que ya ha impactado a decenas de miles de docentes.

A través de Aprende en TikTok los docentes aprenden a crear videos educativos que cumplen con las características que requiere la plataforma. Además, conocen las normas de seguridad para que puedan desempeñar su papel como adultos responsables en las aulas. Grace Rojas Montemayor, fundadora de Movimiento STEM+

Mediante el programa Aprende en TikTok, la plataforma busca que profesores de distintos niveles educativos incorporen herramientas digitales, narrativas audiovisuales y estrategias de alfabetización tecnológica dentro del aula.

Aprende en TikTok también promueve el uso responsable de internet y la seguridad digital entre estudiantes, consolidando a TikTok como un espacio que va más allá del entretenimiento y amplía sus aplicaciones en el aprendizaje.

Al final, la tecnología no puede sustituir la orientación de un adulto. Por eso, es necesario capacitar y acompañar a los docentes, ya que se enfrentan a herramientas y dinámicas nuevas. Deben estar preparados para resolver dudas, guiar a los estudiantes y saber cómo canalizar cualquier situación que se presente. Grace Rojas Montemayor, fundadora de Movimiento STEM+

Movimiento STEM+ y TikTok capacitan a 46 mil docentes en habilidades digitales

TikTok ha evolucionado de ser una plataforma asociada exclusivamente al entretenimiento hacia un espacio de descubrimiento y aprendizaje académico.

En este panorama, la alianza entre TikTok y Movimiento STEM+ ha capacitado a más de 46,000 docentes en México y América Latina a través del programa Aprende en TikTok.

Sumado a las más de 15,000 descargas de la guía docente, la iniciativa beneficia a cerca de 60,000 educadores que transforman la enseñanza de las ciencias, tecnologías, artes y humanidades.

Llevamos varios años desarrollando esta colaboración y hoy presentamos sus resultados: más de 46 mil docentes capacitados y más de 15 mil guías descargadas. Esto significa que alrededor de 60 mil docentes cuentan ahora con más herramientas y conocimientos sobre lo que ocurre en las redes sociales, cómo proteger y orientar a adolescentes y jóvenes, y cómo crear contenido educativo para compartir experiencias y vincularse con otros docentes. Grace Rojas Montemayor, fundadora de Movimiento STEM+

Como explica Graciela Rojas, fundadora de Movimiento STEM+, la tecnología no puede sustituir el liderazgo humano en el proceso de enseñanza: “La educación STEM propone hacerlo con propósito, ética y responsabilidad social, porque necesitamos que el adulto en las aulas sea el docente; no podemos creer que la tecnología sea el adulto”.

En ese sentido, Graciela Rojas enfatiza que la colaboración dota a los maestros de herramientas clave para guiar a sus comunidades escolares.

A través de este programa, lo que las y los docentes aprenden es justamente a crear estos videos educativos para que tengan todas las características que requiere la plataforma y, por otro lado, a conocer todas las reglas de seguridad para que estén preparados para resolver dudas, guiar y saber cómo canalizar cualquier caso Grace Rojas Montemayor, fundadora de Movimiento STEM+

La Guía para la Práctica Docente brinda una estructura metodológica para adaptar contenidos académicos a formatos de video y storytelling, promoviendo la alfabetización digital y el pensamiento crítico.

Un pilar esencial es la seguridad digital: la guía dota a los profesores de herramientas para guiar a sus alumnos en ciudadanía digital y prevención de riesgos como el ciberacoso.

Asimismo, la Guía para la Práctica Docente detalla mecanismos de protección nativos de la plataforma, incluyendo la edad mínima de uso de 13 años, cuentas privadas por defecto para menores de 13 a 15 años, la restricción de mensajes directos a menores de 16 años y la función de sincronización familiar para tutores.

Tras completar la formación, el 90% de los docentes reporta un mayor desarrollo de habilidades digitales y conocimiento de estas políticas, mientras que el 80% reconoce el valor educativo de TikTok.

Movimiento STEM+ y TikTok comparten experiencias de creadores

Las experiencias en el aula reflejan el alcance práctico de la colaboración entre Movimiento STEM+ y TikTok en diversos niveles educativos.

En educación media superior, Leilani Cruz Cardoso (Flor Celestial), docente del Colegio de Bachilleres, creó tutoriales en video paso a paso para enseñar a sus estudiantes a elaborar fanzines literarios, vinculando la poesía y las artes con el lenguaje digital.

Me grabé mientras realizaba todo el instructivo, explicando paso a paso cómo hacer fanzines. Después, compartí el video con los chicos a través de nuestros grupos de trabajo en WhatsApp, para que pudieran consultarlo y seguir las indicaciones. La verdad, fue una experiencia muy bonita. Leilani Cruz Cardoso, creadora de Flor Celestial

En el área de las ingenierías, Katia, creadora de Crónicas de una ingeniera rubia, utiliza la metodología para estructurar videos sobre la aplicación de las matemáticas e ingeniería en la vida cotidiana, incentivando las vocaciones STEM y la equidad de género en un programa donde entre el 58% y el 60% de los docentes participantes son mujeres.

Nadie nace sabiendo y todos tenemos dudas. Sin embargo, el programa AprendeEnTikTok ofrece las herramientas y metodologías necesarias para transmitir conocimientos de manera clara y conectar con muchas personas. Katia, creadora de Crónicas de una ingeniera rubia

Por su parte, Alejandro Cruz (Alejandro Cross), licenciado en tecnología, emplea la comedia y la divulgación para democratizar el conocimiento científico y generar espacios seguros de inspiración para la juventud.

Como dicen mis compañeros, AprendeEnTikTok marcó un antes y un después. Aunque ya hacía algunos videos, contar con una guía sobre el formato, la manera de dirigirme a la audiencia y cómo configurar el contenido me ayudó a mejorar. Destaco, sobre todo, que el programa pone énfasis en crear contenido con un alto valor educativo. Alejandro Cruz, creador de Alejandro Cross

Integrado también en las plataformas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México y respaldado por instituciones internacionales como ICMEC, el programa Aprende en TikTok demuestra cómo la tecnología guiada por docentes capacitados fortalece el aprendizaje y la seguridad escolar en el siglo XXI.