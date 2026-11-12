Hisense aprovechará El Buen Fin 2026 para reforzar su presencia en México con una estrategia enfocada en democratizar tecnología avanzada con un mayor número de consumidores.

Hisense México apostará por innovaciones en televisores, proyectores láser y electrodomésticos inteligentes, además de fortalecer su operación comercial para responder a la demanda de la temporada.

Hay muchos conceptos tecnológicos que pueden ser difíciles de entender, pero los consumidores necesitan conocerlos. Como industria, tenemos la responsabilidad de informar y educar para que puedan tomar decisiones de compra bien fundamentadas. Angie Guzmán, vicepresidenta de marketing de Hisense en México

De acuerdo con Angie Guzmán, vicepresidenta de marketing de Hisense en México, el objetivo es combinar innovación, accesibilidad y transparencia en El Buen Fin 2026, en un mercado donde los compradores realizan cada vez más comparaciones y análisis antes de adquirir productos.

RGB MiniLED y tecnología Láser de Hisense llegan a El Buen Fin 2026

Uno de los principales diferenciadores para El Buen Fin 2026 es la apuesta por pantallas con tecnología RGB MiniLED, pionera en integrar tres diodos (rojo, verde y azul) en cada foquito.

Hisense promueve compras planificadas e innovación tecnológica para El Buen Fin 2026 (SDPnoticias)

Este sistema emite luz directa para lograr colores más brillantes sin requerir filtros intermedios, además de disminuir la emisión de luz azul para mitigar el daño ocular.

La tecnología RGB incorpora tres fuentes de luz en cada punto: rojo, verde y azul. Esto permite que la luz pase de manera más directa y produzca colores mucho más brillantes. Además, esta tecnología reduce la emisión de luz azul, a la que estamos expuestos, por ejemplo, a través de los celulares. Por ello, la exposición a este tipo de luz es menor y, según sus características, podría reducir el riesgo de afectaciones oculares. Angie Guzmán, vicepresidenta de marketing de Hisense en México

Angie Guzmán también enfatizó la importancia de educar al consumidor sobre paneles Full Array (retroiluminación matricial completa), asegurando que la iluminación abarque la totalidad de la pantalla para ofrecer máximo contraste.

Por eso, es importante elegir una alternativa <i>Full Array</i>. ¿Qué significa esto? Que todo el panel de la pantalla cuenta con una distribución de luces LED. En el mercado existen televisores que se comercializan como Mini LED, pero que solo tienen una, dos o tres líneas de iluminación. Aunque utilizan esta tecnología, no ofrecen todas sus posibilidades. Angie Guzmán, vicepresidenta de marketing de Hisense en México

En respuesta a la búsqueda de formatos gigantes en espacios reducidos, Hisense diversificó su catálogo más allá de los televisores convencionales de 32 a 116 pulgadas.

Debido a que los paneles de más de 100 pulgadas superan los 90 kilogramos de peso y enfrentan complicaciones logísticas en elevadores o escaleras, la empresa impulsa sus soluciones de tecnología Láser de tiro corto y proyectores portátiles.

Estos equipos, de solo 4 a 5 kg, permiten proyectar imágenes desde 65 hasta 300 pulgadas con alta movilidad.

Hisense promueve compras planificadas e innovación tecnológica para El Buen Fin 2026 (SDPnoticias)

Hisense, listo frente a los hábitos del consumidor en México

La preparación operativa para El Buen Fin 2026 inició desde los meses de marzo y abril con el objetivo de asegurar el abasto adecuado en todos los canales de venta y ofrecer facilidades de pago a meses sin intereses.

Angie Guzmán subrayó que el comprador mexicano realiza una evaluación previa y educada, iniciando búsquedas de comparación de especificaciones e historiales entre uno y tres meses antes de la fecha comercial.

Creo que los consumidores mexicanos están cada vez más informados sobre El Buen Fin y saben cómo aprovecharlo. Sin embargo, eso no significa que tomen la decisión de compra en ese momento. Hemos observado en nuestros datos que muchos comienzan a investigar incluso uno o dos meses antes. Angie Guzmán, vicepresidenta de marketing de Hisense en México

Por ello, Hisense ha volcado sus esfuerzos de comunicación en explicar los beneficios reales de sus productos en lugar de recurrir a tecnicismos complejos.

El volumen de búsquedas aumenta considerablemente a partir de las tres semanas previas, aunque hay consumidores que empiezan hasta tres meses antes porque ya saben que necesitan renovar algún equipo. Esto les permite comparar tecnologías, identificar cuál es la mejor alternativa y consultar reseñas antes de comprar. Al final, se trata de un desembolso importante, incluso cuando hay descuentos. Angie Guzmán, vicepresidenta de marketing de Hisense en México

Hisense celebra herramientas de monitoreo de Profeco

Respecto al monitoreo de precios realizado por instancias oficiales como la Profeco, Angie Guzmán celebró el uso de herramientas públicas de comparación que brindan certeza a los usuarios al momento de comprar.

Siempre vamos a apoyar las iniciativas que promuevan la transparencia para los consumidores. Creo que las personas necesitan contar con todas las alternativas y tener acceso a información sobre especificaciones y precios. En este mundo digital, obtener esos datos es cada vez más sencillo. Todas las herramientas que permitan a los consumidores tomar mejores decisiones son bienvenidas. Angie Guzmán, vicepresidenta de marketing de Hisense en México

Destacó además que Hisense registra una penetración de mercado sobresaliente en plataformas de comercio electrónico (.com), donde los clientes evalúan minuciosamente las fichas técnicas y costos antes de concretar su compra.

Finalmente, tras mantener un crecimiento positivo en valor y unidades durante el periodo previo, Hisense México proyecta incrementar su participación de mercado al concluir El Buen Fin 2026.