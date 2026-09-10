Se reveló que Netflix y Apple rediseñaron la app para aprovechar el iPhone Duo.

Previo al lanzamiento del iPhone Duo, Netflix fue de las pocas empresas que trabajó para que su aplicación en iOS se adaptara a las pantallas y aprovechara las funciones de la interfaz del nuevo teléfono plegable de Apple.

Así fue el rediseño de la app que hizo Netflix con Apple para el iPhone Duo

El rediseño que hicieron Netflix y Apple de su app para el iPhone Duo se centró en reinventar tres aspectos:

Billboard

Clips

Controles de reproducción

En el caso del Billboard, la tarjeta promocional que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio en la app para recomendar series en Netflix, se implementó una versión con efectos visuales dinámicos mejorados.

Netflix y Apple rediseñan la app para aprovechar el iPhone Duo (Captura de video)

Respecto a la función Clips que muestra un feed con reels en vertical de series y películas, Netflix informó que ahora con iPhone Duo se podrá usar la pantalla panorámica del dispositivo.

“Cambiando sin problemas y con precisión de fotograma entre vertical y horizontal”, con el objetivo de adaptarse al contenido que el usuario reproduzca en el teléfono plegable.

Netflix y Apple rediseñan la app para aprovechar el iPhone Duo (Captura de video)

Para el uso de Netflix en iPhone Duo, la compañía de streaming adaptó sus controles con la intención de que sean intuitivos y se muevan de acuerdo a la interacción que se tenga con el dispositivo.

Netflix implementó un brillo reflectante a los controles para que respondan con la luz ambiental del dispositivo y cambien al ángulo que tiene el dispositivo.