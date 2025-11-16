Se dio a conocer que Morgan Freeman prepara demanda por deepfakes de su voz creados con IA, pues los acusa de “robarle”.

El actor que no solo ha destacado por sus actuaciones sino por su inconfundible voz, señaló que no le parece bien que la inteligencia artificial lo utilice.

Desde hace algunos meses se viene discutiendo sobre cómo la IA está siendo utilizada para reemplazar a los actores, incluso utilizan su voz.

En conversación con The Guardian, Morgan Freeman mostró su molestia de que la IA utilice su voz, pues señaló que no le ha dado permiso.

Morgan Freeman en el Festival de Televisión de Monte Carlo (VALERY HACHE / AFP)

Es por ello que ya estaría preparando una demanda contra las deepfakes de su voz creados con IA, pues considera que é l cobra por su trabajo y si no le pagan le están “robando” .

“Estoy un poco molesto, ¿sabes? Soy como cualquier otro actor: no me imites con falsedades. No lo aprecio y me pagan por hacer cosas así, así que si lo vas a hacer sin mí, me están robando” Morgan Freeman

Al ser cuestionado sobre si su voz ya había sido utilizada sin su consentimiento, Morgan Freeman se limitó a decir que sus abogados se encargan del tema.

“Bueno, les diré que mis abogados han estado muy, muy ocupados” Morgan Freeman

Y adelantó que sus abogados han encontrado “muchos” casos y que están llevando adelante “bastantes” procesos judiciales.

“Mis abogados han estado muy ocupados rastreando a quienes lo han hecho, y ya hemos encontrado bastantes casos” Morgan Freeman

El año pasado, Morgan Freeman inició una campaña en las redes sociales contra el uso inadecuado de la IA, incluso agradeció a sus seguidores por señalar el contenido que utilice su imagen sin su autorización.

“Gracias a mis increíbles seguidores por su vigilancia y apoyo al señalar el uso no autorizado de una voz generada por inteligencia artificial que me imita. Su dedicación contribuye a mantener la autenticidad y la integridad” Morgan Freeman

Morgan Freeman (@morganfreeman / Instagram )

¿A Morgan Freeman le gustó Tilly Norwood, actriz creada con IA?

En su conversación con The Guardian, Morgan Freeman también expresó su opinión sobre Tilly Norwood, actriz creada con IA.

Morgan Freeman resaltó que no va a funcionar, ya que le está quitando el papel a una persona real y eso va a generar conflicto.

“A nadie le gusta porque no es real y eso le quita el papel a una persona real, así que no va a funcionar muy bien en el cine o en la televisión... El trabajo del sindicato es mantener a los actores actuando, así que va a haber ese conflicto” Morgan Freeman

Tilly fue creada por la actriz y comediante neerlandesa, Eline Van der Velde, y su empresa de inteligencia artificial Particle6.

Fue anunciada en septiembre como la primera “actriz de IA”; sin embargo, su aparición generó reacciones negativas por parte de varios actores.

La compañía tiene planes para crear al menos 40 actores con inteligencia artificial.