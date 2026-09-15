OpenAI, Anthropic y Google DeepMind propusieron crear un organismo de supervisión de posibles riesgos relacionados a la inteligencia artificial.

OpenIA confirmó a AFP la propuesta planteada entre las firmas creadoras de diversas inteligencias artificiales.

La propuesta se dio en el contexto de preocupaciones sobre la seguridad en la creación de IA, por presuntas amenazas contra la humanidad.

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Google DeepMind propone a su competencia organismo regulador de IA

La principal propuesta de un organismo de supervisión de la inteligencia artificial fue hecha por Demis Hassabis, cofundador y director de Google DeepMind.

La propuesta se basa en el organismo similar que ya existe para la industria de finanzas, que es la Autoridad de Regulación de la Industria Financiera de Estados Unidos.

Prevén costoso organismo de supervisión de la Inteligencia Artificial

Demis Hassabis reconoció que su propuesta es cara y tendría que venir de la misma industria, también se requerirían grandes recursos materiales y de talento.

“La financiación tendría que ser cuantiosa y prevenir probablemente de gran parte de la industria”, dijo Hassabis.