Del 13 al 17 de noviembre, Infinix México participará en El Buen Fin 2026 con precios promocionales exclusivos para varios de sus equipos.

Las ofertas incluirán varios modelos de celulares y una tablet, para que los usuarios elijan lo que más les guste o necesiten.

Ofertas de Infinix por El Buen Fin 2026

Estos son los modelos de celulares y tablet que Infinix tendrá en oferta por El Buen Fin 2026:

Infinix GT 50 Pro 5G: $9,299

Infinix NOTE 60 Pro 5G: $7,299

Infinix NOTE 60 5G: $6,799

Infinix HOT 70 Pro 5G: $5,879

Infinix NOTE Edge 5G: $5,193

Infinix HOT 70: $3,849

Infinix SMART 20: $3,599

Infinix XPAD 30E: $3,599

Ofertas Infinix por El Buen Fin 2026 (Infinix)

Todos estos equipos de Infinix estarán disponibles en su tienda oficial de Mercado Libre durante el fin de semana de El Buen Fin 2026.

Además, contará con descuentos en accesorios dentro de su TikTok Shop, aunque no se mencionó cuáles serían estos.

Infinix tendrá más ofertas por El Buen Fin 2026

Todas las compras de celulares Infinix realizadas durante El Buen Fin 2026 cuentan con el respaldo de CarlCare.

El servicio postventa oficial de Infinix en México que ofrece soporte técnico y gestión de garantía en toda la República Mexicana a través de carlcare.com/mx.

Asimismo, se mencionó que contarán con ofertas adicionales durante El Buen Fin 2026, mismas que se darán a conocer de manera continua a través de los perfiles en redes sociales de la marca.

Por lo que se pide a los usuarios estar al pendiente en estos 5 días de ofertas, para no perderse ninguna de las actualizaciones relacionadas a las mismas.