PlayStation dio a conocer las ofertas que tendrá durante El Buen Fin 2026, destacando descuentos en accesorios y juegos en su tienda digital.
Ofertas que se extenderán incluso después de El Buen Fin 2026, lo cual alegrará a todos los fans de la marca.
Ofertas de PlayStation accesorios durante El Buen Fin 2026
Durante El Buen Fin 2026 y hasta el 22 de noviembre, PlayStation contará con ofertas en varios de sus accesorios, como controles y audífonos.
Controles inalámbricos DualSense:
- White, Midnight Black, Cosmic Red, Gray Camo, Starlight Blue y Galactic Purple: de $1,499 a $1,249
- Chroma, Hyperpop y Deep Earth: de $1,599 a $1,349
- DualSense Edge: de $4,299 a $3,799
- Control Access: de $1,999 a $1,499
Audífonos inalámbricos:
- PULSE Explore: de $2,299 a $1,799
- PULSE Elite: de $2,299 a $1,699
Realidad Virtual:
- PlayStation VR2 Horizon Bundle: de $11,849 a $9,999
Todos estos accesorios y hardware se podrán conseguir en tiendas departamentales y puntos de venta autorizados de PlayStation.
Ofertas de PlayStation en juegos digitales por El Buen Fin 2026
Si lo que te interesa es aumentar tu biblioteca, también habrá ofertas de juegos digitales en PlayStation por El Buen Fin 2026.
Las promociones en la PlayStation Store son las siguientes:
- 007 First Light (Edición Deluxe): 50% de descuento
- God of War Ragnarök (PS5): 50% de descuento
- DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH: 43% de descuento
- Astrobot: 34% de descuento
- Marvel’s Wolverine (Edición Digital de Lujo): 25% de descuento
- SAROS (Edición Digital Deluxe): 25% de descuento
- SILENT HILL: Townfall: 20% de descuento
Asimismo, en la compra de una consola PS5, se incluye un 50% de descuento en la edición estándar de Marvel’s Wolverine.
Todas estas ofertas en juegos estarán disponibles hasta el día 30 de noviembre de 2026.