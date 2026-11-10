PlayStation dio a conocer las ofertas que tendrá durante El Buen Fin 2026, destacando descuentos en accesorios y juegos en su tienda digital.

Ofertas que se extenderán incluso después de El Buen Fin 2026, lo cual alegrará a todos los fans de la marca.

PlayStation (PlayStation)

Ofertas de PlayStation accesorios durante El Buen Fin 2026

Durante El Buen Fin 2026 y hasta el 22 de noviembre, PlayStation contará con ofertas en varios de sus accesorios, como controles y audífonos.

Controles inalámbricos DualSense:

White, Midnight Black, Cosmic Red, Gray Camo, Starlight Blue y Galactic Purple: de $1,499 a $1,249

Chroma, Hyperpop y Deep Earth: de $1,599 a $1,349

DualSense Edge: de $4,299 a $3,799

Control Access: de $1,999 a $1,499

Audífonos inalámbricos:

PULSE Explore: de $2,299 a $1,799

PULSE Elite: de $2,299 a $1,699

Realidad Virtual:

PlayStation VR2 Horizon Bundle: de $11,849 a $9,999

Todos estos accesorios y hardware se podrán conseguir en tiendas departamentales y puntos de venta autorizados de PlayStation.

PS5 DualSense Midnight Black (Sony)

Ofertas de PlayStation en juegos digitales por El Buen Fin 2026

Si lo que te interesa es aumentar tu biblioteca, también habrá ofertas de juegos digitales en PlayStation por El Buen Fin 2026.

Las promociones en la PlayStation Store son las siguientes:

007 First Light (Edición Deluxe): 50% de descuento

God of War Ragnarök (PS5): 50% de descuento

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH: 43% de descuento

Astrobot: 34% de descuento

Marvel’s Wolverine (Edición Digital de Lujo): 25% de descuento

SAROS (Edición Digital Deluxe): 25% de descuento

SILENT HILL: Townfall: 20% de descuento

Asimismo, en la compra de una consola PS5, se incluye un 50% de descuento en la edición estándar de Marvel’s Wolverine .

Todas estas ofertas en juegos estarán disponibles hasta el día 30 de noviembre de 2026.