Durante el Buen Fin 2026, proteger la información personal y financiera es tan importante como comparar precios y ofertas. Una estafa digital puede tener consecuencias que van más allá de una compra, especialmente cuando los delincuentes obtienen credenciales que también podrían utilizar para intentar acceder a otras cuentas.

De acuerdo con la encuesta Lenguaje Digital de Kaspersky, el 35% de los mexicanos encuestados ha sufrido el hackeo de alguna cuenta en línea, como el correo electrónico o una red social. La compañía advierte que reforzar la seguridad digital, monitorear los movimientos bancarios y utilizar herramientas de protección ayuda a reducir los riesgos durante las compras por internet.

Kaspersky advierte sobre el hackeo de cuentas y las estafas digitales

Según los resultados de la encuesta, Facebook y Marketplace concentran el mayor porcentaje de experiencias de estafa reportadas entre quienes utilizan servicios digitales, con 39%. Les siguen la banca en línea, con 13%; Instagram, con 12%, y Mercado Libre, con 10%.

Estos riesgos pueden presentarse en redes sociales, plataformas de comercio electrónico y servicios financieros. Un ejemplo ocurre cuando una persona ingresa sus datos en una página fraudulenta y utiliza la misma contraseña en otros servicios, lo que permite que los ciberdelincuentes intenten acceder a más cuentas con las credenciales obtenidas.

Judith Tapia, gerente de productos al consumidor para México en Kaspersky, señaló que la protección de la información debe mantenerse incluso después de completar un pago, pues una contraseña comprometida puede poner en riesgo otros servicios y un acceso no autorizado a una cuenta financiera puede ocasionar pérdidas económicas.

Por ello, la compañía recomienda prestar atención a las alertas de seguridad, revisar las transacciones bancarias y fortalecer los mecanismos de autenticación para detectar posibles incidentes y reducir sus consecuencias.

Cómo proteger tus cuentas bancarias y compras en línea durante el Buen Fin 2026

Para disminuir el riesgo de que una estafa comprometa otras cuentas digitales o servicios financieros, Kaspersky recomienda adoptar las siguientes medidas:

Utilizar contraseñas diferentes para cada servicio. Un administrador de contraseñas puede ayudar a generar y almacenar claves seguras.

Activar la autenticación de dos factores. Habilita esta función en los servicios que la ofrezcan, especialmente en el correo electrónico y las cuentas que contienen información sensible.

Revisar los movimientos bancarios. Consulta las transacciones con regularidad y activa las notificaciones del banco.

Si recibes un código que no solicitaste, no lo compartas ni sigas instrucciones de mensajes inesperados.

Atender las alertas de seguridad. Los avisos sobre inicios de sesión desconocidos, cambios de contraseña o modificaciones que no realizaste pueden indicar intentos de acceso no autorizado.

Actuar rápidamente ante un posible hackeo. Cambia la contraseña desde un dispositivo confiable, cierra las sesiones desconocidas y revisa los métodos de recuperación. Si el incidente involucra información bancaria, contacta a tu institución financiera.

Verificar los enlaces antes de ingresar datos. Si recibes mensajes sobre compras, pagos o entregas, evita entrar desde enlaces sospechosos y consulta directamente la aplicación o página oficial.

Proteger los dispositivos con una solución de seguridad. Kaspersky señala que sus herramientas incluyen tecnologías para detectar amenazas y bloquear sitios fraudulentos.

Además, el producto Kaspersky Premium ofrece protección de pagos en línea, que permite realizar transacciones mediante un navegador protegido, así como funciones antiphishing para ayudar a identificar sitios bancarios falsos.

La compañía destaca que estas medidas no solo son útiles durante el Buen Fin, sino que también contribuyen a proteger la información personal y financiera durante todo el año.