Starbucks México adelanta sus ofertas de El Buen Fin 2026 al 11 de noviembre

Starbucks México adelantó sus ofertas de El Buen Fin 2026 al miércoles 11 de noviembre.
A través de la campaña “Encuentra tu regalo ideal”, Starbucks México ofrecerá mercancía seleccionada con precios especiales para todos sus clientes.
Son diversos artículos de Starbucks, perfectos para obsequiar durante la temporada navideña.
Ofertas de Starbucks México durante El Buen Fin 2026
Del miércoles 11 hasta el martes 17 de noviembre podrás aprovechar El Buen Fin 2026 en Starbucks México.
En total tendrás seis días para comprar artículos de la marca a un gran precio:
- Reusables: 49 pesos
- Lifestyle: 109 pesos
- Llaveros: 159 pesos
- Plástico y cerámica: 269 pesos
- Glass & Totes: 389 pesos
- Acero: 429 pesos
- Stanley y gorras: 669 pesos
El concepto “Encuentra tu regalo ideal” de Starbucks busca acercar nuevas oportunidades a sus consumidores para que sorprendan a los que más quieren con un bonito detalle para las fiestas decembrinas.
Si amas los productos de Starbucks México, las ofertas que tendrán durante El Buen Fin 2026 son una gran opción.
Puedes adquirir los siempre útiles “Reusables”, además de llaveros, tote bags con diseños coloridos y el sello de Starbucks.
Dentro del catálogo de ofertas, también están los populares vasos Stanley, excelentes para llevar cualquier bebida.