La empresa de videojuegos francesa Ubisoft sufrió un hackeo, pero qué pasó, te contamos lo que sabemos ante la reapertura de servidores de Rainbow Six Siege.

Durante la madrugada de este lunes, la desarrolladora Ubisoft ha reabierto los servidores de Rainbow Six Siege, luego del gran hackeo que sufrió durante este fin de semana, lo que obligó a la empresa francesa a apagar sus servidores.

Hacketo de Ubisoft en el que los atacantes repartieron alrededor de 2 mil millones de R6 Credits, la moneda premium entre jugadores, así como bloqueos erróneos de cuentas y hasta se desbloquearon apariencias exclusivas de desarrolladores.

Ante el hackeo en Ubisoft ha abierto una investigación, mientras se completa la revisión de los sistemas afectados y analizar el alcance del ataque y evitar daños adicionales.

Así será la reapertura de servidores de Rainbow Six Siege, tras hackeo en Ubisoft

La reapertura de servidores de Rainbow Six Siege, tras el hackeo en Ubisoft ha obligado a la empresa a tomar ciertas medidas.

Por lo que Ubisoft precisó que se desbloquearán aquellas cuentas que fueron bloqueadas como consecuencia del hackeo, así como también se hará bloqueo de cuentas implicadas en actividades irregulares.

Además, Ubisoft revertirá las transacciones realizadas de los créditos repartidos entre usuarios, por lo que mantendrá el marketplace cerrado de manera indefinida hasta que se garantice su seguridad.