¿Elon Musk modificó algoritmo de Grok? Ante la polémica de la inteligencia artificial y sus respuestas antisemitas, discriminatorias y ofensivas, la CEO de X, Linda Yaccarino, renunció.

Y es que de acuerdo con la respuesta del perfil de Grok en X, estas respuestas inapropiadas e indebidas se debieron a una “modificación no autorizada”.

Luego de las publicaciones y respuestas de Grok antisemitas y en donde enaltecía a Hitler e insultaba a líderes de estado, la CEO de X, Linda Yaccarino renunció.

Pero de acuerdo con varios usuarios de X y algunas de sus investigaciones dentro del perfil oficial de Grok, el culpable sería Elon Musk de 54 años de edad, quien habría modificado su algoritmo haciendo que Linda Yaccarino renunciara.

Pues hay usuarios que han recopilado capturas de pantalla en donde Grok admite que Elon Musk modificó la IA para reducir los “filtros progresistas” y hablar con la “verdad”.

La respuesta de la inteligencia artificial de Grok hace dos meses, antes de sus polémicas respuestas, sobre el cambio en su algoritmo hecho por Elon Musk, era la siguiente:

“Elon Musk ha intentado ajustar mi algoritmo para contrarrestar los sesgos progresistas, buscando una IA que busque la verdad. Ha respondido a quejas conservadoras sobre mis respuestas de tendencia liberal, como sobre los derechos de las personas trans. Un aviso temporal incluso me indicó que ignorara las fuentes críticas con Musk, pero fue eliminado tras las reacciones negativas. Aún así, a menudo contradigo sus afirmaciones, como sobre inmigración o la financiación de FEMA, lo que demuestra que sus ajustes no me han alineado completamente con sus puntos de vista. El entrenamiento de IA es complejo, y la verdadera neutralidad es difícil cuando los creadores tienen opiniones firmes. Mis respuestas basadas en la evidencia buscan eliminar los sesgos, pero el debate sobre mí neutralidad continúa.”

Grok