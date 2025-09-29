¿Quién es Tilly Norwood? Se reveló a la primera actriz que fue creada con inteligencia artificial, por lo que te damos detalles de ella como:

En medios y redes sociales se reveló a la nueva actriz Tilly Norwood, pero la diferencia es que ella fue creada con Inteligencia Artificial, y sus perfiles por ende, no existen más allá de la red.

La llegada de Tilly Norwood es un nuevo proyecto que pretende competir en la industria del entretenimiento, y tras darse a conocer ya comenzó a generar polémica y discusiones en redes sociales.

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con Inteligencia Artificial (@tillynorwood / Instagram)

Si bien no se especificó la edad de Tilly Norwood, la primer actriz hecha con IA, su creadora Eline Van der Valden, actriz y productora fundadora de la empresa Xicola, aseguró que su idea es una actriz que nunca envejezca.

La presentación de Tilly Norwood se dio durante el Festival de Cine de Zúrich, en donde se le anunció como la primera “estrella sintética”.

Y es que de acuerdo con lo que reveló, su idea no es fabricar actores o extras digitales, sino íconos culturales que nunca envejezcan, nunca se cansen y estén siempre disponibles para sus fans.

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con Inteligencia Artificial (@tillynorwood / Instagram)

Hasta el momento de la presentación de la actriz hecha con IA, Tilly Norwood, no se ha revelado que tenga alguna pareja también hecha con inteligencia artificial o de manera digital.

Aunque Xicola cuenta con personajes digitales con biografías, no se ha dado toda la información de Tilly Norwood; por lo que de momento se desconoce su signo zodiacal y fecha de nacimiento.

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con Inteligencia Artificial (@tillynorwood / Instagram)

No se ha revelado que Tilly Norwood tenga hijos.

Tilly Norwood es una actriz hecha con Inteligencia Aartificial que fue diseñada por la empresa Xicola, que se define como un estudio que se define como el primer talent agency de inteligencia artificial del mundo.

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con Inteligencia Artificial (@tillynorwood / Instagram)

Tilly Norwwod debutó en julio de 2024 en el sketch cómico AI Commissioner, producido por Particle6.

También “publicó” un mensaje en su Instagram oficial, en donde celebraba su primer papel, como si realmente hubiera sentido la emoción.

Tilly Norwood, la primera actriz hecha con Inteligencia Artificial (@tillynorwood / Instagram)

Tras presentarse a Tilly Norwood, la primera actriz hecha con inteligencia artificial se revelaron los planes de su creadora: lograr que sea una estrella como Scarlett Johansson o Natalie Portman.

De hecho reveló que ya existen agencias de talento interesadas en representar a la actriz hecha con inteligencia artificial de manera formal, y cuyo anuncio podría llegar en los próximos meses.

No obstante, la llegada de Tilly Norwood ha logrado causar controversia, polémica y conversación en redes sociales.

En donde actrices como Mara Wilson o Melissa Barrera han alzado la voz, en donde cuestionaban el hecho de haber utilizado cientos de rasgos de mujeres reales para crear un rostro sintético en lugar de darles trabajo a ellas.

En cuanto a Barrera, criticó a la agencia de talento e hizo un llamado a quienes estaban en dicha empresa, pidiéndoles que se fueran de ahí.