Carlos Villagrán -de 81 años de edad- se inspiró en los abucheos del público contra Florinda Meza para insultarla y el momento quedó grabado para YouTube.

Florinda Meza sigue siendo atacada tras el estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo y Carlos Villagrán no dudó en insultarla durante un show.

Carlos Villagrán insulta a Florinda Meza durante un show

Florinda Meza fue la protagonista de un espectáculo de Carlos Villagrán, donde alentado por el abucheo del público contra la actriz la llamó “vieja mañosa”.

El video compartido en YouTube muestra a Carlos Villagrán hablando de la Vecindad del Chavo y los integrantes que siguen vivos.

“Ya nada más quedamos 4, la Chilindrina, Quico, Noño y Doña Florinda. Ahora sí, con más fuerza estuvo muy bien eso” Carlos Villagrán

El público comenzó a abuchear a Florinda Meza y Carlos Villagrán comenzó a alentar este tipo de acciones.

“Ojalá que le llegue a las orejas de la vieja mañosa esa”, remató Carlos Villagrán, quien estaba caracterizado como Quico.

Las burlas de Carlos Villagrán siguieron contra Florinda: “Doña Florinda cada que se duerme la velan”.

El público siguió aplaudiendo los chistes contra Florinda Meza, quien lleva años enemistada con Carlos Villagrán.

Florinda Meza (Agencia México)

Carlos Villagrán asegura que él no renunció al Chavo del 8, lo despidieron

La serie Chespirito: Sin querer queriendo plasmó en el último capítulo la renuncia de Carlos Villagrán, pues deseaba hacer su propio programa.

Sin embargo, Carlos Villagrán aseguró en el programa ‘Esta noche’ que él nunca renunció, Roberto Gómez Bolaños lo despidió.

“Dicen que yo me salí del programa. Mentira, yo no me salí del programa, me sacaron del programa” Carlos Villagrán

Carlos Villagrán aseguró que su personaje de ‘Quico’ era tan exitoso, que decidieron sacarlo del programa para que no opacara a otros personajes.

El actor asegura que tras ser despedido de la Vecindad del Chavo, estuvo un año sin empleo.

Posteriormente, una televisora venezolana le ofreció trabajo y su propio programa como Quico junto a Ramón Valdéz.

Carlos Villagrán ha manifestado que no desea reencontrarse con sus excompañeros de trabajo, por lo que los sobrevivientes del Chavo del 8 no se volverán a reunir.