Florinda Meza de 76 años de edad, explotó contra la prensa tras ser comparada con Ángela Aguilar y Christian Nodal por su matrimonio con Roberto Gómez Bolaños.

Y es que Florinda Meza, la actriz que dio vida a personajes como Doña Florinda y la Popis en “El Chavo del 8”, explotó tras ser abordada por reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México tras ser comparada con la pareja del momento: Ángela Aguilar y Christian Nodal.

¿Qué dijo Florinda Meza tras comparaciones con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Florinda Meza fue abordada por reporteros en el AICM, y explotó al ser comparada con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pues quien fuera la segunda esposa de Roberto Gómez Bolaños no se quedó callada ante los comentarios que buscaban establecer paralelismos entre su relación con el fallecido actor y el controvertido romance de los jóvenes cantantes.

“No la conozco, yo les diría a todas las mujeres que sean más feministas. Vivimos en un mundo de hombres en donde en peor enemigo de una mujer es otra mujer” Florinda Meza

Y es que Florinda Meza aseguró le comentaron que Ángela Aguilar le habría quitado el marido a otra mujer “y yo dije ‘¿le quitó? Pues que es un broche para el pelo, ¿y él qué?’.

Sin embargo, Florinda Meza comenzó a incomodarse cuando le revelaron la opinión de la actriz Rosita Bouchot, quien afirmó que la esposa de Roberto Gómez Bolaños solo fue su sombra.

Esto desató la furia de la actriz, quien aseguró que no estaba enterada de esas declaraciones y condenó a los reporteros asegurándoles que estaban haciendo “periodismo barato”.

“Mira, si tengo la sombra de mi esposo, qué suerte tengo porque como ya está muerto por lo menos me quedará la sombra, pero fíjate que ni siquiera estoy segura que quede eso” Florinda Meza

No es la primera vez que comparan a Florinda Meza con Ángela Aguilar y Cristian Nodal

Tras ser abordada en el AICM, Florinda Meza explotó contra la prensa tras comparaciones con la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Pues durante una sesión de preguntas, Florinda Meza aseguró que lo que los reporteros estaban haciendo era “periodismo barato”.

Pero cabe recordar que esta no es la primera vez que Florinda Meza es comparada con la relación de los cantantes.

Pues desde que salió la serie de HBO Max ‘Sin Querer Queriendo’, la actriz ha sufrido críticas en redes sociales por su relación con Chespirito.

Sus declaraciones buscaron poner un alto a las especulaciones y los juicios sobre su vida personal.